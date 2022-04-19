Şubesiz bankacılığın öncü oluşumlarından biri olan Enpara, yeni dönemde banka hizmetini yakınlarına tavsiye eden tüm mevcut müşterilerine, 3 bin TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacağını duyurdu. İşte Enpara’nın yeni kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Bankacılık sektörünün gelişen kampanyalarına, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu yeni bir kampanya ile dahil olduğunu duyuran Enpara, ilgili kampanyasına katılan ve şartları sağlayan her müşterisine 3 bin TL kazanma hakkı tanıdığını bildirdi.

Enpara TL Kazanmalı Tavsiye Kampanyası!

QNB Finansbank oluşumu olan şubesiz banka Enpara, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kampanyalara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan kampanya paylaşımına göre bankanın mobil uygulaması aracılığı ile bir yakınını banka bünyesine davet eden her müşteriye, 3 bin TL’ye kadar ek kazanç sağlama fırsatının sunulduğu bilgisi kaydedildi.

Enpara’nın TL Kazandıran Tavsiye Kampanyasının Ayrıntıları!

Enpara tarafından geliştirilmiş olan tavsiye kampanyasına katılarak bir yakınını bankaya davet eden müşterilere, ilgili yakının 30 gün içerisinde banka bünyesinden bir hesap açması durumunda 50 TL, POS cihazı kullanması durumunda ise 100 TL hediye para tanımlaması yapılmaktadır. Linkin paylaşılmasının üzerinden 30 gün geçtikten sonra ilgili link aracılığı ile yapılan hesap ya da POS cihazı başvuruları, kampanya kapsamında değerlendirilememektedir.

Enpara TL Kazandıran Tavsiye Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Enpara tarafından geliştirilmiş olan TL kazanımlı tavsiye kampanyasından yararlanmak için Enpara’nın cep şubesine giriş yapılması gerekmektedir. Mobil uygulamaya giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda yer alan “Bizi tavsiye edin” bölümüne tıklanması ve “Tanıdığım işletmelere” sekmesinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra açılan ekranda yer alan Enpara Şirketim linkini “Paylaş” butonu ile SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığı ile bankaya dahil olması istenilen kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir iletişim kanalı aracılığı ile paylaşılmış olan Enpara Şirketim linkinin tıklanması ve ilgili link aracılığı ile banka bünyesine dahil olunması, 30 günlük süre içerisinde yapılan işlemleri takiben hesabınıza TL kazanımının yansımasını sağlamaktadır.