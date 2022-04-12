Türkiye'nin masrafsız bankacılık şubesi olan Enpara.com son yaptığı kampanya ile birlikte kullanıcılarına 100 TL'den 1000 TL'e kadar para dağıtıyor. Enpara Yakınını Getirene 1000 TL Dağıtıyor! Enpara Kredi Kartı Kampanyası ile 1000 TL Kazanabilirsiniz!

Türkiye'nin masrafsız bankacılık şubesi olan Enpara.com son yaptığı kampanya ile birlikte kullanıcılarına 100 TL'den 1000 TL'e kadar para dağıtıyor. Bankaların müşteri sayısını arttırmak için yaptığı kampanyalardan yenisi Enpara.com'dan geldi. Türkiye'nin dijital ve şubesiz bankacılıkları arasında yer alan Enpara, masrafsız bankacılık anlayışı ile ülkede tahmini 10 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Herkesin severek kullandığı bankalardan birisi olan Enpara ise son yaptığı kampanya ile birlikte vatandaşlara ödül TL'ler dağıtıyor! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

QNB Finansbank'ın bir alt şirketlerinden birisi olan Enpara.com kampanyayı kullanıcılarına attığı mesajlar ile duyurdu. Enpara müşterilerine giden mesajlarda ise şu ibare yer aldı. "Bizi en iyi ve en çok kullanan müşterilerimizden olduğunuz için bu tavsiye kampanyası size özel, çünkü bizi en iyi siz anlatırsınız :) Cep şubemizin "Bizi tavsiye edin" adımından yapacağınız tavsiyeler ile birlikte Enpara.com hesabını veya kartlarını kullanmaya başlayan her bir kişi için 100 TL, toplamda 1000 TL ödül kazanabilirsiniz."

ENPARA 1000 TL ÖDÜL NASIL KAZANILIR?

Enpara başlattığı kampanya ile birlikte müşterilerinin yakınlarını tavsiye etmesi sonrasında 100 TL'den 1000 TL'e kadar ödül dağıtacağını duyurdu. Bu kampanya bankanın mobil cep şubesinden gerçekleştiriliyor. Bizi tavsiye edin adımından yakınlarınızı tavsiye etmeniz ve sonrasında yakınlarınızın Enpara kart sahibi olması sonrasında ödüller hesabınıza tanımlıyor.

Her bir kullanıcı maksimum 10 kişiyi davet edebilirken bu sayede vatandaşlar 1000 TL'e kadar ödül dağıtıyor. Kullanıcıların Enpara.com üzerinden tavsiye kodu ile üye olması sonrasında kredi kartı kullanımlarını da açması gerekmektedir. Bu aşamaları tamamlayan vatandaşlar ise her bir kullanıcı için 100 TL ödül kazanacak.

ENPARA 1000 TL ÖDÜL KAMPANYASI NASIL YARARLANILIR?

Kampanyadan yararlanabilmek için:

Cep şubemizin “Bizi tavsiye edin” adımına girmeniz ve “Tanıdığım kişilere” veya “Tanıdığım kişilere (Kredi kartı için)” seçeneğinden birini seçmeniz,

Açılan ekranda yer alan ve size özel olarak oluşturulan başvuru linkini “Paylaş” butonunu kullanarak WhatsApp, SMS veya e-posta yoluyla tanıdıklarınızla paylaşmanız,