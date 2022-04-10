Engelli bireylere kredi sağlayan bankalar ve engelli kredisi alabilmek için taşınması gereken şartların neler olduğuna yazımızda yer verdik. Tüm bu soruların yanıtlarına ulaşabilmek için ise yazımızı inceleyebilirsiniz.

Engellilere kredi desteği veren bankalar aşağıdaki gibi verilmiştir:

PTT Bank,

Yapı Kredi Bankası,

Aktif Bank,

Denizbank,

Akbank,

Vakıfbank,

Halkbank,

Garanti BBVA Bankası,

Burgan Bank,

Ziraat Bankası

Albaraka Türk Bankası da engelli kredisi veren bankalar arasında bulunur.

Engelli Kredisi için Talep Edilen Evraklar Nelerdir?

Engellilere kredi veren bankalar tarafından istenen belgeler bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat bankalar tarafından genel geçer talep edilen belgeler şu şekilde verilmiştir:

Krediye başvuran bireyin kimliği ve 1 fotokopisi,

Güncel engelli raporu,

Kişinin ikametgâh belgesi,

Başvuran engelli bireyin eğitimlerini gösteren mezuniyet evrakları,

Gelir durumunu gösteren evraklar,

Bireyin alacağı kredinin teminatı olarak gösterilebilecek malların tapu evrakları,

Teminat talebi için kişinin eşi varsa eş rızasını gösteren belge,

Krediye kefil olacak kişi ya da kişilerin kimlik ve gelir belgeleri,

Kredi başvurusu yapan kişilerin engelli maaşını aldığına dair kanıt olarak verilebilecek belgeler de engelli kredisi veren bankalar tarafından talep edilen belgeler arasında yer alır.

Engelli Kredisi Almak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bankalardan engelli kredisi alabilmek için sağlanması gereken koşullar bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Engelli bireylerin belirtilen şartları sağlaması halinde engelli kredisi alabilmektedirler. Engelli kredisi alabilmek için tüm bankalarda ortak olan ve taşınması gereken şartlar şu şekilde verilmiştir:

Kredi başvurusu yapacak engelli bireyin T.C. vatandaşı olması gereklidir.

Kredi başvurusunu gerçekleştiren engelli bireyin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.

Kredi başvurusu yapacak engelli bireylerin, kredinin kullanımında kısıtlamasının olmaması şarttır.

Engelli bireyin düzenli bir aylık geliri olması gereklidir. Ayrıca bu gelirin belgelenebilir olması önemlidir.

Kredi başvurusunda bulunacak engelli bireyin kredi notunun tüksek olması gerekir.

Engelli bireyin bir kredi geçmişi var ise sicilinin temiz olması oldukça önemlidir.

Talep edilen engelli kredi miktarı, engelli bireyin aylık maaşının 2 katından fazla olmamalıdır.

Engelli bireyin salık raporunda engellilik yüzdesinin en az % 40 olması gereklidir. Bir bankaya ilk kez kredi başvurusu yapacak kişiler ise bir sağlık kuruluşundan engellilik raporu alarak engelli kredisi veren bankalara teslim etmesi gerekmektedir.