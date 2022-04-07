Hayallerini gerçekleştirmek için nakde ihtiyacı olan gençlere, KOSGEB’ten müjdeli haber geldi. Kurum, ilgili şartları sağlayan tüm genç girişimcilere 65 bin TL’ye kadar geri ödemesiz hibe desteğinde bulunacağını ilan etti. İşte KOSGEB’in yeni dönem hibe hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde kendi işinin sahibi olmak isteyen gençler için hibe destek paketi geliştirdiğini duyuran KOSGEB, söz konusu hizmetinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Önceliğin eski hükümlü ve engelli bireylere verildiği hizmetin üst sınırı, 65 bin TL olarak belirlendi.

Devlet Kurumundan Geri Ödemesiz Nakit Desteği!

Ülke içi istihdam alanının genişletilmesi amacı ile düzenlediği projeleri yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan KOSGEB, girişimcilere sağladığı kredi ve hibe destekleri ile de göz doldurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde engelli ve eski hükümlü genç girişimciler için de yeni bir hizmet geliştirdiğini duyuran KOSGEB, ilgili hizmetinin detaylarını paylaştı.

KOSGEB’in resmi internet sitesinde paylaşılmış olan hizmet detaylarına göre kurum tarafından belirlenmiş olan şartları sağlayan tüm girişimci gençlere, 65 bin TL üst limitli geri ödemesiz nakit desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi.

KOSGEB’in Hibe Hizmetine Kimler Başvuru Yapabilir?

Hayallerinin peşinden koşarak kendi işinin sahibi olmak isteyen gençlere destek veren kurumların başında gelen KOSGEB, geliştirmiş olduğu 65 bin TL üst limitli Gen Girişimci Destek Paketi hizmeti için başvuru şartlarını yayınladı. Kurum, söz konusu hizmete başvuruda bulunmak isteyen genç girişimcilerin sağlamaları gereken şartları şu şekilde belirledi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Eski hükümlü genç girişimcilerin hükümlerine sebep olan olayın yüz kızartıcı bir suç olmaması

Engelli bireylerin engel durumunun en az yüzde 40 oranda olması ve söz konusu engel oranının sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ile ispat edilebiliyor olması

KOSGEB’e kayıtlı olunması

KOSGEB Girişimcilik Kursu’nun tamamlanmış olması ve kursa ilişkin sertifikaya sahip olunması

KOSGEB Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni dönemde kendi işinin patronu olabilmek için KOSGEB’in Genç Girişimci Destek Paketi’nden yardım almak isteyen vatandaşların, KOSGEB’in internet sitesi üzerinden ya da en yakın KOSGEB şubesi aracılığı ile hizmet başvurusu yapmaları gerekmektedir.