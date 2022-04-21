Devletin engelli maaşı ödemesinden yararlanan vatandaşlara, müjdeli haber geldi. Albaraka Türk Katılım Bankası, zorlu ekonomik şartlar karşısında engelli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşlara ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Albaraka Türk Katılım Bankası’nın engelli ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte yükselen grafiğini sürdürmeye devam eden döviz kurları ve altın piyasası, gündelik hayata da yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin zamlanmasından sonra nakde olan ihtiyacı artan ancak engelli maaşı dışında bir geliri olmayan vatandaşlar, ilgili nakit sıkıntılarını çözüme kavuşturabilmek adına araştırma süreci içerisine girdiler.

Engelli vatandaşların ihtiyaç kredisi arayışlarına, faizsiz hizmet anlayışını benimseyen Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan olumlu yanıt geldi. Banka, sağlık raporunun geçerliliği devam eden ve engelli maaşı ödemesi alan tüm vatandaşlara, ilgili şartları sağlamaları durumunda ihtiyaç kredisi hizmeti vereceğini açıkladı.

Albaraka Türk Katılım Bankası Engelli İhtiyaç Kredisi

Katılım bankalarından biri olarak hizmet veren Albaraka Türk, zorlu ekonomik şartlara karşı mücadele etmeye çalışan vatandaşlar için kredi hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda engelli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşlar için de yeni bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini açıklayan banka, söz konusu hizmetinin üst limitini 50 bin TL olarak belirledi. Ayrıca hizmetin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama kâr payı oranı da yüzde 1,99 olarak belirlendi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Engelli İhtiyaç Kredisi Hesaplama Tablosu

Albaraka Türk Katılım Bankası engelli maaşı alan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu engelli ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosunu yayınladı. Banka, yüzde 1,99 kâr payı oranı ve 36 ay vade karşılığında 10 bin TL tutarında kredi desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 417,52 TL olarak hesapladı.

Albaraka Türk Katılım Bankası Engelli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın engelli ihtiyaç kredisi hizmetine, banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.