Devlet enflasyonla mücadele kapsamında 20 üründe geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar fiyat sabitlemesi yapacak. Enflasyon'da Yeni Dönem Başlayacak! Yıl Sonuna Kadar 20 Temel İhtiyaç Ürün Fiyat Sabitlemesi Gelecek! Hangi 20 Ürün Fiyatı Sabitlenecek?

Devlet enflasyonla mücadele kapsamında 20 üründe geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar fiyat sabitlemesi yapacak. Basına yansıyan gelişmeler ile birlikte vatandaşın her geçen gün zamlı olarak satın aldığı ürünler ile ilgili yeni bir dönem kapısı aralanıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında 20 temel ihtiyaç ürünü için fiyat sabitleme kararı gündeme bomba gibi düştü. Marketler bu süreçte ne yapacak bilinmezken kararın ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacağı merak konusu oldu.

AK PARTİ ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATIYOR!

Döviz kurlarında ki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının artması, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan gıda problemleri sonrasında her gün gıda fiyatları artıyor. Gıda fiyatlarının bu denli artması ile birlikte vatandaşların ceplerinde ki paralar ise hızlı erimeye başladı.

Vatandaştan tepkiler gelirken Ak Parti tarafı ise yıl sonuna kadar 20 ürün için fiyat sabitleme kararı almaya hazırlanıyor. İçlerinde ayçiçek yağı, un, şeker, bebek bezi ve temizlik gibi birçok ürünler yer alırken gerçekleştirilmesi muhtemel bu karar ile vatandaşlara sabit bir fiyat üzerinden ürün alma imkanı tanınması sağlanması hedefleniyor.

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın yaptığı bu fiyat sabitleme haberi şimdiden Türkiye gündemine oturdu. Dar gelirli vatandaşların tükettiği 20 ürün için alınacak fiyat sabitlemesi ile birlikte vatandaşlar enflasyon karşısında ezilmeyecek.

ÜRETİCİLERİN ZARARI KARŞILANACAK

Fiyat sabitlemesi ile birlikte üreticilerin zarar etmesi durumunda ise hükümet sübvansiyon uygulaması yapacak. Raf fiyatının 25 TL olması gereken ürünün 20 TL'e satılması durumunda arada ki 5 TL'lik fark devlet tarafından üreticilere ödenecek.

ZİNCİR MARKETLERDE BU UYGULAMAYA DAHİL OLACAK

Hükümet kanadında yapılacak bu uygulama ile birlikte vatandaşların enflasyonda mağdur olmaması ve dar gelirli vatandaşların da problem yaşamaması hedefler arasında yer alıyor. Zincir marketler ile görüşmeler gerçekleştirecek olan devlet yetkilileri kısa süre içerisinde bu uygulamayı işleme koyarak vatandaşın enflasyon karşısında zarar görmesi engellenecek.

FİYAT SABİTLEMESİ YAPILACAK 20 ÜRÜN HANGİLERİ OLACAK?

Temel ihtiyaç ürünleri arasında gösterilen 20 ürün için fiyat sabitleme uygulaması devreye konulacak iken vatandaşlar ise hangi ürünlerde fiyat sabitlemesi olacağını merak ediliyor. İşte kulislerde yer alan bilgilere göre işte o 20 ürün..