Yağ yakıcı yiyecekler, yenildiğinde kilo vermeyi kolaylaştıran yiyecekler veya bileşenlerdir. Çok daha kolay değil, ancak size kesin bir avantaj sağlayacaklar.

Kilo vermeyi zahmetsiz hale getiren sihirli yiyecekler veya iksirler, büyülü içecekler veya haplar veya sallamalar yoktur. Amacınız yağ kaybetmekse, kendinizi sürekli egzersiz ve sağlıklı beslenmeden oluşan bir yaşam tarzına adamalısınız.

Çoğu insan için, aşağıda listelenen yiyecekler de dahil olmak üzere, sürekli aç hissetmeden kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu, kalıcı kilo kaybının anahtarlarından biridir.

Bu yağ yakıcı gıdaların veya bileşenlerin çoğunun kalorisi düşüktür ve besin içeriği yüksektir. Çoğu lif bakımından yüksektir. Lif, yağ yakarken arkadaşımızdır çünkü bizi tatmin eder.

En İyi Yağ Yakıcı Gıdalar Ve Malzemeler Nelerdir?

Peki en iyi yağ yakan yiyecekler ve malzemeler nelerdir? Aslında böyle bir şey var mı? Bilimin ne dediğine bir göz atalım ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinelim.

1. Badem, Fındık Ve Fındık Ezmesi

Bilim adamları, diyetisyenler ve beslenme uzmanları, başarılı diyetisyenlerin nasıl kilo verdiklerini incelediler. İnsanların yağ kaybını sağlamalarına ve sürdürmelerine yardımcı olan buldukları en yaygın yiyeceklerden biri fındık ve fıstık ezmesidir.

Fındıkların kalorilerinin yüksek olduğunu bildiğimize göre bu nasıl olabilir?

Yağ kaybetmek istiyorsanız fındık ve fıstık ezmesi alımınıza dikkat etmeniz gerektiği doğrudur. Bununla birlikte, 100 kalorilik işlenmiş bir atıştırmalık poşetin yerine yenen bir avuç fındık, size temel yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller verecektir.

Uzun vadede, daha düşük kalorili fakat besin değeri düşük yiyecekler yerine kuruyemişleri seçmek, yağ kaybetmenize yardımcı olacaktır. Kuruyemişler, kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda iştahınızı da yatıştırmaya yardımcı olur.

Kan şekerinizi korumak, herkesin anlamadığı kilo vermenin ayrılmaz bir parçasıdır. Birkaç gün ara öğününüze bir avuç fındık ekleyin ve kendinizi ne kadar iyi hissettiğinizi görün.

2. Yağlı Balık

Düzenli diyetinize daha fazla balık eklemek, paranızın karşılığını iki katına çıkaracaktır.

İlk önce, büyük bir protein porsiyonu alacaksınız. Ayrıca, sağlıklı omega-3 yağları takviyesi alacaksınız.

Omega-3 yağları iyi yağlardır ve kalbiniz için harikadırlar. Ayrıca vücudumuzdaki iltihabı azalttığını da biliyoruz. Enflamasyon tip 2 diyabet ve kalp hastalığı ile ilişkilendirilmiştir.

Omega-3'ler size sadece daha sağlıklı bir hisse senedi vermekle kalmaz, aynı zamanda daha uzun süre tatmin olmanıza da yardımcı olur. Fazla kilolu bireyler üzerinde yapılan bir araştırma, omega-3 yağ asidi takviyesi alanların daha az aç hissetmekten şikayet ettiğini gösterdi.

Ayrıca, protein ve sağlıklı yağ kombinasyonu, kan şekerinizi sabit tutmak için harikalar yaratır.

İşte önemli yağ kaybı bilgilerinin bir parçası. Yüksek şekerli veya rafine karbonhidratlı yiyecekler (kurabiye, tahıl, beyaz ekmek gibi) yediğinizde, vücudunuz kan dolaşımına insülin salarak tepki verir. Ne yazık ki, insülin yağ depolamayı sever. Yani konu yağ kaybı olduğunda insülin sizin dostunuz değildir.

Yağlı balıklar kan şekerlerinizle oynamaz. Sabit kan şekeri = daha fazla yağ kaybı.

Yağlı balıklar için en iyi seçenekleriniz arasında somon, ton balığı ve uskumru bulunur.

3. Yeşiller

Yeşil yapraklı bir salata yemek ister misiniz? Belki biraz salatalık ve kereviz atıştırmayı tercih edersiniz. Ya da buğulanmış kuşkonmaz ve brokolinin bir tarafı sizin işiniz.

Nasıl yutarsanız yutun, daha fazla yeşil sebze eklemek yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

Yeşil sebzeler ikonik diyet yiyecekleridir. Yıllardır yeşil salatayı bir numaralı zayıflama yemeği olarak kutlarız. Salata tek başına tüm yağlarınızı bir gecede yakmazken, hemen hemen her öğüne yeşillik eklemeye çalışmalısınız.

Bir veya iki fincan yeşili biraz yağsız protein ve işlenmemiş karbonhidratla eşleştirmek, yağ kaybını kolaylaştıran doyurucu bir yemek türüdür.

Yeşiller, düşük kalorili, besleyici yoğun sebzelerdir ve karnınızı dolduracak ve sizi tok hissettirecektir. Ayrıca, size cömert bir şekilde sağlıklı bir lif, mineral ve vitamin dozu sağlarlar.

Şimdi, bazı insanlar bazı yeşil sebzelerin "negatif" kalorili yiyecekler olduğuna inanıyor. Bunun anlamı, bu yiyecekleri sindirmek, yiyeceklerin sahip olduğu tüm kalorileri ve sonra bazılarını tüketir.

Gerçek şu ki, her bir gram besinin kaç kalori içerdiğini tam olarak belirlemek zordur. Ve vücudunuzun onu sindirmek için ne kadar kalori harcadığını bilmek neredeyse imkansız. Kalori sayımı kesin bir bilim değildir.

Bildiğimiz şey , her gün birkaç porsiyon yeşil sebze eklemenin istenmeyen yağları kaybetmenize yardımcı olacak uzun bir yol kat edeceğidir. Yeşiller, karnınızı düşük kalorili iyilikle doldurur.

4 Yumurta

Nasıl hazırlarsanız hazırlayın, yumurtalar doğanın en önemli protein kaynaklarından biridir. Hepsinden iyisi, mükemmel bir şekilde paketlenmişlerdir ve hareket halindeyken bir şeyler atıştırmak için birkaç haşlanmış yumurta alın.

Diğer hayvansal protein formlarıyla birlikte yumurta, vücudunuza esansiyel amino asitler sağlar. Bir protein molekülünü parçaladığınızda, çeşitli amino asit paketleri elde edersiniz.

Amino asitler, vücudunuzun kendini onarmasına yardımcı olan küçük protein yapı taşlarıdır. Vücudumuz bu amino asitlerin bir kısmını kendi başına yapabilir, ancak yapamadığı dokuz temel amino asit vardır. Bu amino asitleri sadece yiyeceklerden alabiliriz.

Yumurta, bu esansiyel amino asitlerin dokuzunu da sağlar.

Yumurtalar sadece tam protein bakımından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda kalorileri de düşüktür. Mineraller ve vitaminler sağlarlar, bu da onları yağ yakma yemek planınıza eklemek için harika bir seçim haline getirir.

Ayrıca, proteinin karbonhidratlardan veya yağlardan daha uzun süre tok ve tok hissetmenize yardımcı olduğu konusunda bir üne sahip olduğunu biliyoruz.

5. Kafein

Çoğu yetişkinin en sevdiği içecek olan kahvenin yağ yakmanıza yardımcı olabileceği doğru olabilir mi? Kafeinin metabolizmanızı biraz hızlandırdığını biliyoruz .

Yani kısaca evet, kafein içeriği sayesinde kahve yağ yakıcı bir içecek olarak kabul edilebilir.

Kilo verme aracı olarak kafein kullanmak söz konusu olduğunda küçük bir sorun var. Zamanla insanlar kafeinin etkilerine karşı direnç kazanırlar.

Bu sorunu önlemek için iki öneri:

Vücudunuzu uyandırmak için sabah ilk iş olarak kahve içmek ve/veya

Size ekstra enerji vermek için antrenmandan hemen önce kahve için.

6. Yeşil Çay

Düzenli olarak yeşil çay içmenin yağ kaybı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine dair bilimsel kanıtlar var.

Yeşil çay yukarıda tartışıldığı gibi kafein içermekle birlikte, polifenol adı verilen bir şey de içerir. Bu polifenoller kateşinlerden oluşur ve bu kateşinler vücudunuz için pek çok iyi şey yapar!

Yeşil çayda bulunan kateşinler

anti-oksidatif, yani kansere neden olan serbest radikalleri bulup ortadan kaldırıyorlar;

anti-hipertansif, kan damarlarınızın sağlığını iyileştirir;

anti-inflamatuar, damarlarınızdaki plak oluşumunu azaltırlar;

tümör hücrelerinin büyümesini engellediklerini öne süren anti-proliferatif;

anti-trombojenik, kan pıhtılaşması olasılığını azaltır;

ve kolesterol olarak da bilinen lipidleri düşürürler.

Yani ister yağ yakıcı bir içecek olarak isterse sadece bir sağlık toniği olarak yeşil çayı kullanın, vücudunuza büyük bir iyilik yapmış olacaksınız.

Sadece açık olmak gerekirse, yeşil çay kullanmak yağ yakıcı bir besindir, yeşil çay özü takviyesi almayı içermez. Yeşil çayın yağ yakıcı faydalarını arıyorsanız, en iyi seçeneğiniz demlenmiş şeyleri içmek ve “sihirli yeşil çay” haplarından uzak durmaktır.