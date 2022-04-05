23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte, 23 Nisan şiirleri araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ile birlikte kutlanmaya başlanan bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bu günü hediye etmesi ile başladı. Törenlerde ve kutlamalarda 23 Nisan şiirleri okunmaya başlandı. En sevilen ve beğenilen şiirler haberimizde yer almaktadır.

TBMM’nin açılmasından itibaren kutlanılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına hediye edilmiştir. Bir çok şairde bu kutlu günde çocuklar için şiirler yazmış ve bu şiirler birçok tören ve kutlamada çocuklara okutulmuştur. Nisan ayının gelmesi ile birlikte tekrar 23 Nisan şiirleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu sene Covid-19 sebebi ile kalabalık törenler ve kutlamalar olmayacak. Çocuklar bu bayramlarını evlerinde kutlayacaklar. Bu süre zarfında da 23 Nisan şiirleri okumaya ve ezberlemeye çalışacaklar. İşte en sevilen 23 Nisan şiirleri!

23 Nisan şiirleri

- Bugün çocuk günüdür,

Dünyanın düğünüdür,

Ulusumun ünüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,

Kardeşliğin günüdür,

Atatürk'ün sözüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

-Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

-Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

-Gelin çocuklar gelin!

Bayramımız var bugün.

23 Nisan için,

Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,

Şarkılar söyleyelim,

Ellerimizde bayrak,

Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının

Büyük insanlarıyız,

Üstünde bu vatanın

Hür, mesut ve kaygısız

Daima yaşayacağız.

-Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri"

-Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

-Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde, bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken, bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık, çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak, taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

-Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hali var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

-Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin

Sahibiyiz çocuklar.

Bunları koruyacak,

Bu ülkeye uyacak

Yine biziz çocuklar!

Yirmi Üç Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!

Bu göklerin, bu yerin,

Kutlu emanetlerin

Bekçisiyiz çocuklar!

Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan

Yalnız biziz çocuklar!

Türk'üz, ne mutlu bize!

Bu bayram kutlu bize!

Eğleniriz çocuklar!

-En güzel elbisemi,

Giydim bu sabah erkenden.

Koştum arkadaşlarıma,

Birlik olduk tek elden.

23 Nisan şiirimi,

Coşku dolu okurken,

Atatürk ve bayrağıma,

Gönülden bağlıyım ben.