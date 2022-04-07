Netflix'in önemli projeleri arasında yer alan Emily in Paris ile ilgili yeni sezon onayı geldi. Emily in Paris 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'den Emily in Paris İçin Yeni Sezon Onayları Geldi!

Netflix'in önemli projeleri arasında yer alan Emily in Paris ile ilgili yeni sezon onayı geldi. 290'ı aşan ülkede hizmet veren Netflix 2 sene önce yayınlanan ve seyirciler tarafından oldukça ilgi gören yeni projesi Emily İn Paris ile ilgili çok beklenen kararı verdi. Dizinin izlenme sayıları oldukça iyi ilerlerken son olarak 2.sezonu yayınlanmıştı. Dizinin 3. ve 4.sezonları için ise beklenen karar geldi. Buna göre ise yeni sezon tarihleri de belli oldu. Emily in Paris 3.sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

Emily in Paris dizisi yayınlanmasının ardından milyonlarca kullanıcı tarafından oldukça fazla sevilirken kısa süre içerisinde izlenme sayılarında da artış yaşandı. Dizinin yoğun ilgi görmesinin ardından yeni sezonun ne zaman geleceği merak edilirken 3.sezon ile ilgili de beklenen karar geldi.

Emily in Paris 3.sezon olacak mı?

Netflix TOP 10'da sürekli olarak yer alan Emily in Paris her geçen gün yeni seyirciler tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin 3.sezonu olup olmayacağı merak konusu olurken Netflix beklenen haberi verdi.

Emily in Paris dizisi için Netflix 2 sezon onayı daha verdi. Netflix tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda ise Emily in Paris 3. ve 4. sezon onayları da geldi.

Emily in Paris 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

Emily in Paris dizisinin çekimleri Fransa'da birkaç ay sonra başlayacak. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Kasım - Aralık 2022 tarihlerinde Netflix'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin bölüm dakikaları oldukça iyi seviyelerde olurken seyirciler de bu durumdan oldukça memnun.

Emily in Paris dizi konusu

Şikagolu pazarlama yöneticisi Emily Cooper, Paris'te hayallerindeki pozisyonu kapmasının ardından iş, arkadaşlık ve aşkla uğraşırken macera dolu yeni yaşamını kucaklar. Canınız neyi isterse izleyin. Darren Star'ın (Sex and the City) Altın Küre adayı dizisinde Lily Collins, çarpıcı Paris manzaraları eşliğinde başrolde.