Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve or. Emekli vatandaşlar, maaşlarını taşıma karşılığında 5 bin TL’ye kadar emekli promosyon ikramiyesi kazanabiliyor…özel bankalar, daha fazla müşteriye ulaşabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliy

Emekli maaşı promosyonları, Türkiye’de milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Bankalar yeni kampanyalarını açıklarken, daha fazla sayıda müşteri kazanabilmek için birbirleri ile yarışıyor. Bazı özel bankalar, daha çok emekli müşteri çekebilmek için promosyon tutarlarını toplamda 5 bin 250 TL’ye kadar çıkardı. Bu gelişme emekli vatandaşların da heyecanlı bekleyişini hızlandırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bankalar, yeni emekli olan vatandaşlara da aylıklarını ödeme imkanı sunuyor. Vatandaşlar istedikleri bankayı seçerek emekli maaşlarını her ay veya 3 ayda bir olacak şekilde alabiliyor. Emekli maaşını bankadan bir başka bankaya taşıyan vatandaşlar3 yıl taahhüt halinde promosyon ödemesi yapıyor. Bu sayede 2. ay maaşını bankadan alırken emekliye bir de promosyon ödemesi yapılıyor. Bu tür promosyon ödemeleri aynı bankadayken 3 senede 1 kereye mahsus olarak veriliyor.

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Emekli Promosyonlarında Taban Tutarlar

Emekli maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500 ile 2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL promosyon verilirken bunlar taban tutarlar olarak dikkat çekiyor. Özel bankalar talep etmesi halinde bu rakamlardan daha yükse seviyede promosyon ödemesi yapabiliyor. Bunun için emekli vatandaşlar bankaların güncel emekli promosyon kampanyalarında ne kadar ödeme yaptıklarını da yakından takip ediyor.

TEB Emekli Promosyon Kampanyası

Emekli maaş müşterilerine en fazla promosyon ödemesi yapan bankaların başında Türk Ekonomi Bankası (TEB) geliyor. Emekli maaşını TEB’den almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı olan emekli maaş müşterileri 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabiliyor. Emekliler bankaya davet ettikleri her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanacak.