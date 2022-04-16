Emekli maaşı hesaplarını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterileri için geliştirmiş oldukları promosyon kampanyalarını duyuran Şekerbank, Türkiye İş Bankası ve ING Bank, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte 3 özel bankanın emekli promosyonu kampanyalarına ilişkin ayrıntılar…

Emekli müşteriler, bankaların en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Emekli vatandaşların düzenli ve kesintisiz bir maaş ödeme planına sahip olmaları, bankalar arasında emekli müşteri sayılarını arttırmaları konusunda rekabet ortamının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen bankaların arasında yer alan ING Bank, Türkiye İş Bankası ve Şekerbank, emekli maaşı hesaplarını kendi bünyesine taşıyan emeklilere karşılıksız nakit ödemesi yapılacağını duyurmuştur.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

ING Bank, emekli maaşı hesabını 31 Mayıs tarihine banka bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirdi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

ING Bank promosyon kampanyası dahilinde ödeyeceği tutarlara ek olarak bir ödeme daha yapacağını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili tarihe kadar yakınını banka bünyesine kazandıran emekliye 250 TL, toplamda bin 250 TL daha ödeme yapılacağının bilgisi verildi.

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Türkiye İş Bankası, emekli maaşı hesabını 30 Nisan tarihine banka bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirdi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.250 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.500 TL

Şekerbank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Şekerbank, emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirdi: