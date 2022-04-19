Devlet bankasından emeklinin cebini rahatlatacak mini kredi paketi duyuruldu. 5.000 TL almak için acele edin! İşte detaylar…

Emekli maaşını Halkbank’tan alan vatandaşlara adeta sosyal yardım gibi kredi fırsatı sunulacak. Düşük faiz oranları, uygun geri ödeme seçenekleri ve avantajları ile 5.000 TL’ye kadar olan tüm ihtiyaçları için emekli vatandaşların rahatlıkla kredi başvurusunda bulunmaları sağlanacak. Maaş müşterisi olma şartını sağlayan vatandaşların yararlanabilecekleri kredi imkanı ile özellikle bayram öncesinde nakde sıkışanların imdadına yine Halkbank yetişecek.

Emekliye 5.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Emeklinin nakit ihtiyacı önde gelen kamu bankasının mini kredi paketi ile çözüme kavuşturuluyor. 5.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacı için kredi başvurusunda bulunan tüm maaş müşterisi SGK emeklilerinin yararlanabildiği ihtiyaç kredisi, 36 aya varan vade imkanı sayesinde de avantajlı şekilde geri ödenebilecek. Esnek ödeme planlarından da yararlanarak rahat bir taksitlendirme dönemi geçirmeleri de sağlanacak.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Halkbank Emekli Mini Kredi kapsamında 5.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için kredi talep eden vatandaşlar, yüzde 1,58 faiz oranlarından yararlanabilecek. Ayrıca 36 ay vade imkanı ile sunulan kredi vatandaşların birçok ihtiyacına finansman çözümleri üretecek. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşını Halkbank’tan alıyor veya maaşını Halkbank’a taşımayı taahhüt ediyorlarsa krediden anında yararlanabilecekler.

Halkbank Emekli Mini Kredi Kampanyası Detayları

Maaşını Halkbank’tan alan veya taşımayı taahhüt edenler 5.000 TL’ye kadar olan Halkbank emekliye özel ihtiyaç kredisi avantajından yararlanabilecekler. Yüzde 1,58 faiz oranı, 36 ay vade ve esnek geri ödeme seçenekleri bir arada sunulmaktadır. Emeklinin nakit ihtiyacını çözecek Emekli Mini Kredi kapsamında, aylık eşit, 3 ayda bir, artan ya da azalan veya serbest ödemeli olarak ödeme planı oluşturulabilmektedir.

5.000 TL kredi talep eden bir kişi 36 ay vade ile örnek hesaplama tablosuna göre ayda sadece 192,90 TL taksit ödeyerek kredi borçlarını da kapatabilecekler. Avantajlı oranlardan yararlanarak emeklilerin nakit sıkıntısından kurtulmaları Halkbank kredi paketi ile mümkün hale getirilmiştir.