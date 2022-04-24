Artan nakit ihtiyaçları için oluşturulmuş emekli kredileri, 2022 yılında faizsiz ve düşük faizli olarak vatandaşların karşısına çıkmaya başladı. Bu kapsamda hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere özel oranlarını açıkladı.

Her geçen gün artan enflasyon karşısında nakit sıkışıklığı daha da artan kesimlerden biri olan emekliler, bu sene de banka kredilerine çok sık başvuran gruplar arasına girdi. Düzenli bir geliri olduğu için tüm bankalardan anında kredi alabilen emekliler, kredi çekimlerinde özellikle emekli olan kesime yönelik kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı.

Emekli kredisi tutarlarını da artışa giden bankalar, emeklilere verdiği kredileri emekli olan vatandaşın aylık gelirinin 10 katına çıkardı. Bu kapsamda emeklilerin nakit ihtiyaçlarını ertelemesini engelleyen bankalar, faizsiz ve düşük faizli olmak üzere iki çeşit kredi türü ile emeklilerin karşısına çıkmaya başladı. Öte yandan emeklilere özel kredi sağlayan bankalar arasında avantajlı hizmetleri nedeniyle o üç banka daha çok tercih edilir hale geldi.

Emeklilere Özel Krediler Dönemi Başladı

Emeklilere özel olarak kredi sağlayan bankalar bu sene hem düşük hem de sıfır faiz politikası ile hareket ediyor. Emeklilere özel avantajlar sunan bankalar arasında ise; Aktifbank ile iş birliği gerçekleştiren PTT, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Türkiye İş Bankası ve Halkbank yer alıyor. Uygun faiz oranlarının yanı sıra emeklilere özel esnek geri ödeme planları da oluşturan bu bankalar, kredi şartlarını da belirlemiş bulunuyor.

Emekli Kredisi Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Bankada bankaya değişmekle birlikte bankaların emeklilere özel olarak sunduğu kredi şartların başında vatandaşların emekli maaşını kredi çekeceği kurumdan alması yer alıyor. Kredi taksitlerinin, kişilerin emekli maaşının yüzde 75’inden daha fazla olmaması gerektiği için taksitlendirmeyi bu şekilde ayarlayan bankalar, emeklilere verdiği kredi üst limitini de bu ölçek doğrultusunda belirliyor.

Emeklilere Verilen Kredilerin Tutarları Yükseltildi

Emeklilik sicil dökümü, emekli maaşının detaylarını gösteren gelir belgesi gibi özel belgeler ile emekli olduğunu kanıtlayan kişilere avantajlı kredi oranları sunan pek çok banka, kredi tutarını da emeklilerin maaşının 10 katını aşmayacak şekilde ayarlıyor. Bu kapsamda 2.500 TL emekli maaşı alan kişiler 20 bin TL’ye kadar kredi çekebiliyorken; 3.000 TL emekli maaşına sahip olan kişiler, 27 bin TL’ye kadar; 3.500 TL aylık emekli maaşı alan kişiler ise, 33 bin 500 TL’lik emekli kredisi kullanım hakkına sahip oluyor. Öte yandan emeklilere özel hem konut hem de tüketici kredisi sağlayan Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank avantajlı hizmetleri ile 2022 yılının emekli dostu bankaları arasına adını yazdırıyor.