Emekli olmayı dört gözle bekleyenlerin aklındaki en büyük sorulardan birisi de Emeklilikte yaşa takılanlar kararının ne zaman çıkacağı oldu. Peki Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son gelişmeler neler? ETY Kararı ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Pek çok kişi her ay düzenli yatan emekli maaşını alabiliyorken 8 Eylül 1999 yılındaki yaş kanununa takılanlar ne yazık ki hala emeklilik hayallerine kavuşabilmiş değiller. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama bekleyen birçok vatandaş gözlerini gelebilecek kararlara dikti. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durumlar ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ne Yapacak?

8 Eylül 1999 yılında çıkarılan yasa ile birlikte ne yazık ki pek çok vatandaş emeklilik hayallerine uzun bir ara vermişti. O yıldan bu yana emeklilikte yaşa takılanların açıklama ve yeni bir kanun beklediği yaş sorunu hakkında merak edilen birçok konu yer aldı

Uzun yıllardan bu yana emeklilikte yaşa takılanların devlete çağrıda bulunması ile birlikte gözler gelebilecek açıklamalara çevrildi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların uzun süredir yaptığı yardım çağrısı nihayetinde duyuldu. Devlet yeni bir düzenleme ile emeklilikte yaşa takılan kişilerin bu sorunlarını ortadan kaldıracaklarını, yeni bir düzenleme yapacaklarını duyurdu. Yapılacağı beklenen son düzenlemelerin kimleri kapsayacağı ise oldukça merak edildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Yeni Müjde!

Yeni dönemde emekli olmayı bekleyen ve bu konuyla ilgili olarak uzun süredir açıklama yapan emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşa devletten ilk müjde gelmişti. Henüz tam olarak bir tarih verilmese bile bu konunun masaya yatırılacağı duyurulmuştu.

Henüz bu konuyla ilgili tam bir tarih verilmese bile geride kalan 3600 ek göstergenin ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun masaya yatırılacağını duyurdu.