Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Cumhurbaşkanı ve Bahçeli açıklamalarda bulundu. EYT son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte detaylar..

Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Cumhurbaşkanı ve Bahçeli açıklamalarda bulundu. EYT son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte detaylar.. Emeklilikte yaşa takılan kişiler tarafından merak edilen EYT yasası ne durumda? Cumhurbaşkanı ve Bahçeli tarafından yapılan açıklamalara göre son durum nasıl? İşte tüm detaylarıyla EYT yasası..

Prim gün sayılarını doldurdukları halde emeklilik için yaşını bekleyen vatandaşlar son durumu merak etmekte. Bu durumla ilgili hükumetin bir çalışma yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar, sürekli olarak açıklamaları takip ediyor. EYT ne zaman çıkacak? sorusunu merak edenler için hukümet bazı açıklamalarda bulundu.

EYT'de Son Durum!

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasının başlatılması yüzbinlerce vatandaşı heyecanladandırdı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Başkanlğı son aylarda bu durumun hazineye ne kadara mal olacağına ilişkin araştırmalar yapmaktaydı. Yeni geliştirilen bir sistemle erken emekli olabilen kişiler maaş kesintisiyle birlikte emekli olabilecek. Her geçen gün çalışmalara yeni bir formül önerisi sunulmakta Kısmi emeklilik ile süre tamamlanması gibi önerilerin yanında meslek gruplarının yapılandırılması gibi seçenekler de masaya sunuldu.

Kısmi emeklilikle birlikte 3600 prim gün sayısına ulaşan bireyler, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanılması sağlanacak. Sürenin tamamlanması şartıyla erkeklerde 9000 gün, kadınlarda ise 7200 gün doldurulması ile yaş kısıtlaması olmadan emekli olunabilecek. Henüz çalışma aşamasında olunan bu durum gün ilerledikçe belli olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sürekli olarak takip ettiği çalışmalar şuan için devam etmekte. Fakat bu çalışmanın hayata geçirilmesi maliyet bakımından iyice analiz edilmektedir. Bu nedenle uzun süreli çalışmalar beklenmektedir. Vatandaşlar emeklilik prim günlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilmektedir. Kişiler sigorta kaydının yapıldığı seneye göre farklı yaşlarda emekli olabilmekte. Bu nedenle prim günlerinizi öğrenmek ve detaylı bilgi almak için e-devlet üzerinden bilgilerinize bakabilirsiniz.