Emeklilik hakkını elde etmek için gerekli şartları sağlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunan vatandaşlara, ilk maaş yatırılana kadar olan süre için 8 bin 447 TL’ye kadar avans desteği sunuluyor.

Türkiye’de 13,5 milyon emekli vatandaş, devletin sunduğu çeşitli desteklerden yararlanabiliyor. Sağlık sisteminde ve sosyal hayatta çeşitli ayrıcalıklardan yararlanan emeklilerin bu hakkı elde edebilmeleri için birtakım şartları karşılamaları gerekiyor. Çalışan vatandaşlara, SGK kapsamında çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primler, şartları karşıladıktan sonra elde ettikleri emeklilik haklarında emekli maaşı olarak geri ödeniyor. Türkiye’de emeklilik sistemi bu şekilde işliyor. Çalışan vatandaşların emeklilik hakkı kazanabilmeleri için 3 şartı karşılamaları gerekiyor. Belli bir prim gününün, hizmet süresinin ve belli bir yaşın doldurulması durumunda vatandaşlara emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik hakkını kazanan ve emeklilik işlemlerini başlatmak isteyenlerin en yakın SGK müdürlüğüne giderek başvuru dilekçesi vermesi gerekiyor.

Bu Hak Emeklilik İçin Başvuruda Bulunanlara Tanınıyor

SGK müdürlüklerinde emeklilik için başvuruda bulunan kişilerin maaşı; çalışılan süre, ödenen prim tutarı, prim gün sayıları ve yaş hesaplanarak belirleniyor. Ancak SGK başvurularında emeklilik işlemlerini başlatan birçok kişi olduğu için kişilere ilk emekli maaşlarının ödenmesi biraz uzun bir zaman alabiliyor. Kişinin emeklilik sürecini başlatabilmesi için mevcut işinden ayrılması gerekiyor ve bu nedenle de kişi ilk emekli maaşını beklerken maddi sıkıntılar yaşayabiliyor. SGK bu noktada devreye girerek kişilere ilk maaşa kadar belli tutarlarda avans desteği sağlıyor.

SGK’dan 8 bin TL’yi Aşan Avans Desteği

Emekli başvurusunda bulunanların mağdur olmaması için SGK, başvuruda bulunanlara maaşlarının 3 katına kadar avans desteği sağlıyor. Maaşın miktarına göre değişen bu destekler 8 bin 447 TL’ye kadar çıkabiliyor. Emekli maaş için başlangıç tarihi dilekçenin verildiği gün olarak kabul ediliyor ve dilekçe tarihinden sonraki geçen sürede, ilk maaş toplu halde ödeniyor. Kullanılan avansın, ilk ödenen toplu maaştan az olması durumunda bu avans tutarı ilk maaştan kesiliyor. Kullanılan avansın daha fazla olması durumunda, kişi isteğe bağlı olarak bu avans tutarını 12, 24 ya da 36 ay vadeye bölerek taksitle ödeyebiliyor. Küçük meblağlarda ödenen bu taksitler, kişiyi de maddi anlamda mağdur etmiyor.