SGK ile imzaladığı maaş ödemesi protokolü kapsamında güncel emekli promosyonu kampanyasını ilan eden Türkiye Ekonomi Bankası, emekli maaşı hesabını taşıyan herkese 5 bin 250 TL’ye kadar geri ödemesiz nakit desteği vereceğini açıkladı. İşte TEB’in emekli kampanyasına ilişkin detaylar…

Bir süredir vatandaşların bütçelerini zorlayan ekonomik şartlar, özellikle tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşların iflas bayrağı çekmelerine sebep oldu. Bu noktada devreye giren Türkiye Ekonomi Bankası hem kendi emekli müşteri sayısını arttırmak hem de emekli vatandaşlara bu zor günlerde destek olabilmek amacı ile emekli promosyonu kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Türkiye Ekonomi Bankası’nın Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı maaş ödemeleri protokolü kapsamında düzenlediği emekli promosyonu kampanyası, kısa süre içerisinde arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıklarından biri olmayı başardı.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası

Düzenlediği avantajlı kampanyalar ve sunduğu kaliteli hizmet ile müşteri sayısını giderek arttırmaya devam eden Türkiye Ekonomi Bankası, 3 yıllık promosyon kampanyası süresinin bitmesinin ardından güncel kampanyasını yayınladı. Banka, bünyesine yeni dahil olacak olan emekli müşterilerine, aldıkları maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren geri ödemesiz nakit desteği vereceğini açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası, emekli müşterileri için belirlemiş olduğu promosyon ödemesi tutarlarını şu şekilde ilan etti:

1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

TEB, yakınlarını banka bünyesine dahil eden emekli müşterilerine yukarıda ki tutarlara ek olarak 250 TL, toplamda da 2 bin 500 TL daha ödeme yapacağını bildirdi.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası Detayları

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan promosyon ödemesi kampanyasından yararlanabilmek için emekli maaşı hesabını bankaya taşımak, söz konusu hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü vermek ve bankaya en az 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermek gerekmektedir.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası Başvurusu 2022

TEB tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığı ile maaş hesabı taşıma talimatı verebilmektedirler.