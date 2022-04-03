Bankalar tarafından emeklilere sürekli sunulan kampanyalardan biri de emekli maaşını o bankaya taşıyan emeklilere belirli promosyon ücretleri ödenmesidir. Bu promosyon bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. En fazla promosyon miktarını veren bankalar..

Bankalar tarafından emeklilere sürekli sunulan kampanyalardan biri de emekli maaşını o bankaya taşıyan emeklilere belirli promosyon ücretleri ödenmesidir. Bu promosyon bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. En fazla promosyon miktarını veren bankalar..

Emeklilere sunulan kampanyalara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Emekli vatandaşlar maaşlarını hangi bankadan almaktaysa o bankada sunulan hizmetlerden faydalanabilmektedir. Vatandaşların son zamanda geçim sıkıntısı çekmesiyle birlikte promosyon miktarlarını arttıran bu bankalara ilgi de oldukça artmıştır. Hayat pahalılığı ve marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle harcamalarını tam olarak yapamayan vatandaşlar bankaların sunduğu kampanyalardan faydalanmak istemektedir.

Emekli bireyler, maaşlarını başka bankaya taşıması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu destekleme kiti promosyon ödemeleri almaktadır. Bankaya göre değişen bu promosyon miktarları farklı avantajlarla birlikte desteklenebilmektedir. DenizBank tarafından sunulan kampanya ile maaşlarını bu bankaya taşıyan emekliler 1750 TL’ye kadar promosyonlarını alabilecekler. Bu kampanyanın şartlarına gelecek olursak, üç sene boyunca DenizBank üzerinden emekli maaşlarını almalarının sözünü vermeleri gerekmekte. Emekli maaşlarını 3 sene boyunca bu bankadan almaya söz veren vatandaşlar 1750 TL promosyon kampanyasından faydalanabilmektedir. Emeklilik türüne ve farklı durumlara göre bu rakam değişiklik gösterebilmektedir.

Emekli bireyler maaşlarını aldıkları bankayı DenizBank olarak değiştiklerinde ve yeni emeklilerin maaşlarını alırken 3 sene boyunca bu banka üzerinden maaş alacaklarına söz vermeleri halinde promosyonlara ek olarak banka tarafından destek sağlanmaktadır. Promosyon dışında birçok avantajın da sunulduğu DenizBank emekli vatandaşlar için sürekli olarak yeni projeler geliştirmektedir. Emekli maaşlarının DenizBank üzerinden alınması halinde SGK tarafından tanılan promosyona ek olarak banka tarafından daha çok para ödenebilmektedir. DenizBank’ın yeni duyurmuş olduğu kampanya sayesinde birçok emekli vatandaş az da olsa ihtiyaçlarını karşılayarak ödemelerini tamamlayabilecek. 30 Haziran 2022’ye kadar sürecek bu kampanyadan tüm emekliler şartları yerine getirdiklerinde faydalanabilmektedir. Siz de DenizBank şubeleri ve internet uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirrsiniz.