Tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlara, Denizbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, emekli maaşı hesabını 30 Haziran tarihine kadar taşıyan yeni müşterilerine, bin 750 TL’ye kadar ek ödeme yapılacağını bildirdi. İşte Denizbank tarafından yapılan emekli ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartları, vatandaşların nakde olan gereksinimlerinin iyiden iyiye artmasına sebep oldu. Özellikle tek maaşlı emekli vatandaşları zorlayan bu durum, belli bir yaşın üzerinde olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı alan vatandaşların ay sonunu getirememelerine yol açtı. Bu noktada devreye giren Denizbank, belirlemiş olduğu şartları sağlayan tüm emekli müşterilerine maaşlarından bağımsız olarak bin 750 TL’ye kadar ek ödeme yapılacağını bildirdi.

Denizbank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Geliştirdiği 55 bin TL limitli emekli kredisi kampanyası sayesinde emekli müşteri sayısını arttırmayı başaran Denizbank, bu kez de emekli müşterileri için ek ödeme kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Yalnızca yeni müşterileri için geçerli olan bu kampanyaya göre ödenecek olan promosyon tutarları, şu şekilde belirlendi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 1.425 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 1.600 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 1.750 TL

Denizbank Emekli Promosyonu Kampanyası Başvuru Şartları

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan bin 750 TL üst limitli emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların sağlamaları gereken şartlar belli oldu. Denizbank, emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıllığına bankada kalacağının taahhüdünü veren tüm yeni müşterilerinin söz konusu emekli promosyonu kampanyasından yararlanabileceğini bildirdi.

Denizbank Emekli Promosyonu Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile emekli maaşı hesaplarını taşıma talimatı vermelilerdir. Söz konusu talimatın kabul edilmesini takiben 3 gün içerisinde ilgili promosyon tutarları hesaplara aktarılmaktadır.