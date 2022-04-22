Emekliler için müjdeli haber geldi. Emeklilere bayramda ek ödeme yapılacak. Emeklilere Bayramda Ek Ödeme Yapılacak! 500 TL'den 750 TL'e Kadar Alabilirsiniz!

Emekliler için müjdeli haber geldi. Emeklilere bayramda ek ödeme yapılacak. Bayramda devlet tarafından emekli maaşlarının yanı sıra 1100 TL ikramiye alacak olan vatandaşlara müjdeli haber kamu bankaları tarafından geldi. 500 TL'den başlayarak 750 TL'e kadar kamu bankalarından emeklilere ek ödemeler yapacak. Bayramda nakit desteğine ihtiyaç duyan emekliler için duyurulan bu kampanya ile birlikte Türkiye'de ki tüm emekli vatandaşlar faydalanabilecek. Detaylara ise gursesgazetesi.com ulaştı..

Bankacılık sektöründen müjdeli haber bugün emeklilere geldi. Bayramda nakit desteğine ihtiyaç duyacak olan emeklilere bayramda ek ödemeler yapacak. Kamu bankaları tarafından emeklilere verilecek ek ödemeler ile birlikte emekliler bayramda nefes alacak. Promosyon ödemelerine dair detaylar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından geldi.

EMEKLİ MAAŞ TUTARLARINIZA GÖRE EK ÖDEMELER HESABINIZA YAPILACAK!

Emekliler bayram öncesi veya bayram sonrasında emekli aylıklarını kamu bankalarına taşımaları durumunda ikramiyelerinin yanı sıra ek promosyon ödemeleri yapılacak. Emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyan vatandaşlara 3 yıl kalma sözlerine ekstra ödemeler emekli maaş tutarlarına göre yapılacak.

SGK tarafından emeklilere ödenecek olan maaş tutarlarına göre emekli aylıklarına ek promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINA NATIL KATILIM SAĞLANIR?

Emekliler ek promosyon ödemelerine nasıl katılacağını araştırmaktadır. Emekli aylıklarını yakın süreçte farklı bir bankaya taşımayan vatandaşlar kamu bankalarına giderek ek promosyon ödemeleri almak için aylıklarını taşımak istediklerini belirtmeleri yeterli olacak.

Kamu banka şubelerini ziyaret ederek, telefon bankacılığı ile iletişime geçerek emekliler, aylıklarını taşıma noktasında profesyonel destek alabilecek.

EMEKLİ AYLIKLARINA GÖRE EK PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR YAPILACAK?

Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilecek olan emekli aylıklarına ek promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek.

Bu noktada ise alınan aylık tutarlarına göre yapılacak ödemeler aşağıdaki gibidir:

0 ila 1499 TL arasında emekli aylığı alan emeklilere 500 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

1500 ila 2499 TL arasında emekli aylığı alan emeklilere 625 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

2500 TL ve üzeri emekli aylığı alan emeklilere ise 750 TL ek promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyesinin yanı sıra alacakları ek promosyon ödemeleri ile rahat bir nefes alacak.