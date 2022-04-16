Yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak eli nakde sıkışan emekli müşterilerine nakit hizmeti sunacağını açıklayan Ziraat Bankası, ilgili hizmetine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İşte Ziraat Bankası’nın yeni dönem emekli kredisi kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü yüksek faiz oranları ile satışa sunulan hizmet ve hizmet ürünleri, tek maaş ile geçinmek durumunda kalan emekli vatandaşları oldukça zor bir duruma soktu. Bayram öncesinde elini ferahlatmak ve hiç değil ise gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek isteyen emekli vatandaşlar, bankaların kapılarını aşındırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren kamu bankası, maaşlarını banka bünyesinden alan emekli müşterileri için güncel bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği çiftçi kredisi kampanyaları ve diğer avantajlı hizmetleri ile bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlar sebebi ile gündelik hayatını idame ettirmekte güçlük çeken emekli müşterileri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın “Emeklinin Artısı Kredi Paketi” başlığı altında hizmete sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Banka, 20 bin TL’lik nakit taleplerine yüzde 1,55, 40 bin TL’lik nakit taleplerine yüzde 1,69 faiz oranı uygulayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022

Ziraat Bankası’nın hali hazırda kendi bünyesinden emekli maaşı alan mevcut müşterileri ve yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyacak olan yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Banka, ilgili hizmetinden 20 bin TL ile yararlanmak isteyenlerin 767,12 TL, 40 bin TL ile yararlanmak isteyenlerin 1.576,38 TL taksit ödeyeceğini bildirdi.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası’nın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına, banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.