Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görüşülmesi beklenen bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına ne kadar bayram ikramiyesi yatacak?

2022 yılının gelişi ile birlikte asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına uygulanan zam oranları da belli oldu. Bununla birlikte asgari ücrete %50 oranında zam uygulanırken, en düşük emekli maaşının da 2.500 TL olmasına karar verildi. Ancak maaşlara uygulanan zamlarla birlikte 2022 yılında ürün ve hizmetlere de hızla yüksek oranlı zamlar yansıdı. Bu da asgari ücretten de az maaşı olan emeklilerin, zorlu ekonomik koşullarda geçim sıkıntıları yaşamalarına neden oldu. Bu nedenle de emekli vatandaşlar, ek gelir için yollar araştırırken, gözler de bayram ikramiyelerinde yapılacak olan düzenlemelerde. Ramazan ayının gelişiyle birlikte daha sık gündeme gelen ikramiyeler için yürütülen çalışmalarda detaylar belli olmaya başladı. Bayram ikramiyelerine ne kadar zam uygulanacak, ikramiyeler ne zaman verilecek?

Emekliler 2.500 TL Talep Ediyor

2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri, ilk olarak 1.000 TL tutarında verilmeye başlamıştı. 2021 yılında gelen zamla birlikte bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak, toplamda 2.200 TL şeklinde ödenmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen ikramiyeler için emekli vatandaşlar bu yıl artan enflasyon dolayısıyla ciddi bir artış bekliyor. Ancak emeklilere bayram ikramiyelerinde 2022 yılında nasıl bir düzenleme yapılacağı henüz netleşmedi. Emekliler ikramiyeler için 2.500 TL talebinde bulunurken, düzenlemelerden henüz net bir sonuç çıkmadı.

Bayram İkramiyeleri Ne Kadar Olacak?

Hükümetin bazı acil düzenlemeleri, oluşturulacak bir torba teklif ile Meclis gündemine getirme hazırlığında olduğu öğrenildi. Söz konusu toplantılarda, torba teklifte bayram ikramiyelerinin de yer alacağı ifade edilirken, ikramiyelerin 2 bin TL olması yönünde fikir belirtildiği de gündeme geldi. Ancak gündeme gelen iddialar arasında, bu yıldan itibaren bayram ikramiyelerinde otomatik artış modelinde karar verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yani olası bir karar sonrası emeklilere verilen bayram ikramiyeleri her yıl enflasyon oranına bağlı olarak otomatik artış gösterebilir. Ramazan Bayramı öncesinde verilecek olan ikramiyenin tutarı henüz netleşmiş değil.