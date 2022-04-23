Bayram öncesi emekli vatandaşlara karşılıksız olarak yapılacak olan ödemenin müjdesi, Şekerbank tarafından verildi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm yeni müşterilerine 2 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakit desteğinin verileceğini bildirdi. İşte Şekerbank’ın yeni dönem emekli ek ödeme kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Türkiye’nin uzun yıllardır hizmet veren özel bankalarından biri olan Şekerbank, yeni dönemde hem kendi emekli müşteri sayısını arttırmak hem de bu vesile ile darda olan emekli vatandaşlara ek gelir sağlamak adına yeni bir kampanya geliştirdiğini açıkladı. “Emekli Promosyonu Kampanyası” olarak adlandırılan yeni dönem kampanyasının ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.

Şekerbank Emekli Ek Ödeme Kampanyası 2022

Geliştirdiği tarım kampanyaları ile adından söz ettiren özel bankalardan biri olan Şekerbank, yeni dönemde emekli müşteri portföyünü kuvvetlendirmek adına yeni bir emekli kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kampanya hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Şekerbank tarafından geliştirilmiş olan yeni dönem emekli promosyonu kampanyasının, vatandaşların aldıkları emekli maaşı tutarlarına bağlı olarak belirlendiği bildirildi. Banka, alınan emekli maaşlarına göre ödeyeceği promosyon tutarlarını şu şekilde belirledi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlar için: 1.500 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlar için: 1.750 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara için: 2.000 TL

Şekerbank Emekli Ek Ödeme Kampanyasına Kimler Başvuru Yapabilir?

Şekerbank tarafından geliştirilmiş olan promosyon ödemesi kampanyasından yararlanarak 2 bin TL tutarında ek ödeme almak isteyen vatandaşların, bankanın yeni müşterisi olmaları gerekmektedir. Başka bir bankada bulunan emekli maaşı hesabını Şekerbank’a taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdü veren tüm yeni müşteriler, ek ödeme kampanyasından yararlanabilmektedirler.

Şekerbank Emekli Ek Ödeme Kampanyası Başvurusu 2022

Şekerbank’ın yeni dönemde banka bünyesine dahil olacak olan emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ek ödeme kampanyasından, maaş taşıma talimatının verilmesi durumunda yararlanılabilmektedir. Söz konusu maaş hesaplarını 3 yıllığına banka bünyesine taşıyan vatandaşların tümü, ek bir başvuruya gerek kalmadan promosyon ödemesi alabilmektedir.