Emeklilik hayali kuranlara öyle bir müjde verildi ki, görenlerin ağzı açık kaldı. Sadece 10 yıl çalışıp en yüksek emekli aylığına sahip olmak ister misiniz? Bu fırsat kaçmaz! İşte detaylar...

Emeklilik hayali kuranlara öyle bir müjde verildi ki, görenlerin ağzı açık kaldı. Sadece 10 yıl çalışıp en yüksek emekli aylığına sahip olmak ister misiniz? Bu fırsat kaçmaz! İşte detaylar...

Erken emeklilik ve emkli haberleri doğrultusunda uzun süredir beklenen o haber geldi. Emekli aylıklarına yapılan zam sonrası pek çok kişi erken emekliliği ve yüksek emekli aylığını araştırmaya başlamıştı. Beklenen müjde verildi. 10 yılda emekli olup en yüksek maaşa sahip olmak isteyenler için muhteşem bir yol bulundu. İşte erken emeklilik ve yüksek emekli maaşınin detayları...

Erken Emekli Olabilir miyim?

Kamuoyunda 3600 prim günüyle 10 yılda tekabül eden bir hizmet sonrası erken emeklilik artık mevcut. 8 Eylül 1999 yılı öncesi ve SSK'lılara müjde. Bu tarihten önce alışmaya başlayan kadınlar 56 erkekler ise 58 yaşında kısmi emekli olabiliyor. Çalışam tarihlerine göre değişiklilik gösteren erken emeklilik çok beklenen o haberi emeklinin ayağına getirdi.

3600 iş günü ile kısmı emeklilik mümkündür. Kişiye tanınan bu hakla birlikte kısmi emeklilik elde etmektedir. 8 Eylül 1999 yılında çalışmaya başlayanlar 3600 iş gününü tamamladıktan sonra kadınlar 56 erkekler ise 58 yaşında emekli olabilecek. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 yılında çalışmaya başlayan SSK'lılar en az 25 yıllık sigorta süreçlerinden sora 4500 iş gününü doldurarak emekli olabilecek.

Bu dönemde başlayan BAĞ-KUR'lular ise sigorta süreci 5400 iş gününü doldurduktan sonra emekli olabilecek. Uzun süredir beklenen erken emeklilik sürecinde son alınan kararlar bu şekilde olurken pek çok kişi emekli maaşının nasıl yüksek oalbileceğini de merak etti.

Emekli Maaşı Nasıl Yükseltilir?

Emekli maaşını nasıl yükseltebileceğini düşünen kişiler gözünü gelecek haberlere çevirdi. Peki emekli maaşı nasıl yükseltirilir? Emekli maaşının yükselebilemesi çalıştığımız kurum ve kurumlarca değişkenlik göstermektedir. Emekli maaşını yüksek göstermek aldığımız maaşla ilgi olarakta değişkenlik göstermektedir.