Türkiye'de son 20 yıl içerisinde en yüksek enflasyon bugün ki veriler sonrasında açıklanırken emekli maaşları ile ilgili açıklamalar da gecikmedi. Emekliler yüksek enflasyon karşısında ezilirken bu süreçte ise hükümetten dev adım geliyor. Gelecek düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına zam yapılacak. Emekli Maaşlarına Zam Geliyor! İşte O Dönemin Sonrasında Emekli Olanlara Müjdeli Haber Geldi! İşte detaylar haberde yer alıyor.

Türkiye'de son 20 yıl içerisinde en yüksek enflasyon bugün ki veriler sonrasında açıklanırken emekli maaşları ile ilgili açıklamalar da gecikmedi. Emekliler yüksek enflasyon karşısında ezilirken bu süreçte ise hükümetten dev adım geliyor. Gelecek düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına zam yapılacak. Emekli Maaşlarına Zam Geliyor! İşte O Dönemin Sonrasında Emekli Olanlara Müjdeli Haber Geldi!

4 Nisan 2022 tarihi ile birlikte Türkiye'de son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamları açıklandı. Gelen haber ile birlikte vatandaşlar enflasyonun altına ezilirken alım güçleri ise her geçen gün erimeye devam ediyor. Bu yaşanan gelişmeler sonrasında ise emekli cephesinden açıklama gecikmedi. Türkiye Emekliler Derneği yaptığı açıklama ile birlikte hükümetten 2000 sonrası emekli olanlar için zam talebinde bulundu. Peki şimdi neler olacak?

2000 SONRASI EMEKLİ OLAN VATANDAŞLARA MÜJDE!

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan açıklama ile birlikte hükümetten talep ettikleri zam ve sosyal yardımı açıkladı. Bugün açıklanan en yüksek enflasyon rakamları sonrasında Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon sahip olan ülkeler arasında ilk 10 girmişti! Gelen bu açıklamalar sonrasında ise 6.sıraya kadar yükselen Türkiye'de emekliler ile ilgili müjdeli haber geldi.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Mart ayı enflasyonu genel bazda yüzde 61.14 olarak açıklandı. Türkiye'de diğer bir istatistik kurumu tarafından yapılan açıklamada ise genel enflasyonunun %150'inin üzerinde olduğu paylaşılmıştı.

Gelen bu enflasyon rakamları sonrasında ise emekliler için tekrar bir düzenleme yapılması bekleniyor.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye'de yaşanan enflasyon patlaması ve sonrasında ki talepler ile birlikte emeklilere ne kadarlık bir zam geleceği merak ediliyor. Vatandaşların bu sorusu ise yanıt buldu.

3 aylık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanan rakamlar eşliğinde yüzde 22.80 olarak açıklandı. Bağ-Kur ve SSK'lı emekli vatandaşlar yaşanan bu enflasyon gelişmeleri sonrasında emeklilere %7 oranında net zam yapılması bekleniyor. Yüzde 7,5 üzeri enflasyon rakamlarında ise fark zammı gerçekleştirilecek.