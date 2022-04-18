Yeni dönemde emekli ikramiyelerinin zamlanıp zamlanmayacağı merak konusu olmuşken, bankalardan emekli vatandaşlara bayram müjdesi geldi. Şeker tadında emekli promosyonu kampanyası ile gündeme gelen Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Kuveyt Türk Bankası, promosyon tutarlarını açıkladı.

2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği hala gizemini koruyorken, elleri nakde sıkışan emekli vatandaşlara bankalardan bayram hediyesi geldi. Kuveyt Türk Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde müşterisi olacak olan emekli müşterilerine, emekli maaşlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Finansman hizmetleri ile bankacılık sektöründe adından söz ettirmeyi başaran Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde maaş hesabını kendi bünyesine taşıyan emekli müşterilerine ödeyeceği promosyon tutarlarını şu şekilde belirledi:

0- 1499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 1.650 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 2.100 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 2.500 TL

Denizbank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Emekli müşterilerine sunmuş olduğu 55 bin TL limitli emekli ihtiyaç kredisi kampanyası ile dikkat çeken Denizbank, bu kez de maaş hesabını kendi bünyesine taşıyan emekli müşterilerine ödeyeceğinin garantisini verdiği promosyon tutarları ile adından söz ettirdi. Söz konusu ödeme miktarları şu şekilde belirlendi:

0- 1499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 1.425 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 1.600 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan promosyon: 1.750 TL

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Geliştirdiği kredi kampanyaları ile sık sık gündeme gelen bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri için promosyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Emekli hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan mevcut emeklilere ve yeni emekli olacak olan vatandaşlara ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi: