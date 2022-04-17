Ramazan bayramına sayılı günler kala, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olduğu tüm emekli vatandaşlar ve memurlar tarafından merak ediliyor. CHP tarafından sunulan kanunla birlikte emekli ikramiyesi asgari tutara yükseltildi mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olduğu tüm emekli vatandaşlar ve memurlar tarafından merak ediliyor. CHP tarafından sunulan kanunla birlikte emekli ikramiyesi asgari tutara yükseltildi mi?

CHP tarafından emekli ikramiyeleri için sunulan kanunla birlikte enflasyon karşısında ikramiyeler fazladan verilerek 4253 TL olması meclise sunuldu. Vatandaşların yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının artması nedeniyle ihtiyaçlarını maaşlarıyla karşılayamamaları şuan için büyük bir sorun haline geldi. Emeklilere her sene iki kez verilen bayram ikramiyeleri vatandaşlara az da olsa rahatlama sağlamaktadır. Temel gıda ürünlerinin her geçen gün zamlanmasıyla birlikte vatandaşlar bu ikramiyeye bile doyamadan paraları anında eksiye düşebiliyor.

CHP tarafından sunulan önergeyle birlikte 1100 TL’lik bayram ikramiyelerinin 4253 TL rakamlarına çıkarılması istendi. Bununla birlikte hazırlanan kanun teklifinde, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, bankalar ve borsalardan emekli olan kişilere de bayram ikramiyesinin verilmesi önerge içerisinde sunuldu.

CHP Grup Başkanvekilleri, Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay tarafından meclise sunulan kanun teklifinde emeklilere yılda 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin artış yapılması sağlanarak 1100 TL’den 4253 TL’ye yükseltilmesi önerildi. Başkanvekillerinin söz aldığı konuşmada ise “Mayıs 2018'de 1.000 lira olan bayram ikramiyesi ile 3 çeyrek altın alınırken, bugün maalesef 1 çeyrek altın bile alınamıyor” denilen kanun teklifinin gerekçesinde, “Artan enflasyon nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 lirada kalması, sosyal devlet ilkesinin ihlalidir. En düşük emekli aylığının 2.500 liraya çıkarıldığı bir dönemde, 1.100 liralık bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır” ifadelerine yer verilerek şuan ki rakamın yetersizliği hakkında vurgulama yapıldı.

Enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar emekli ikramiyelerinde artış yaşanmasını bekliyor. Enflasyon verilerinin ve hayat pahalılığının göz önünde bulundurulmasını isteyen vatandaşlar, senede iki kez verilen ikramiyelerin artırılmasını istemekte. Beklenen artış ile birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek ve bayram hazırlıklarını en iyi şekilde yapabilecek.