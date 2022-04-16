Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi tutarlarının güncellenip güncellenmeyeceğini heyecan içerisinde bekleyen emekli vatandaşlara, Garanti BBVA’dan ilk müjdeli haber geldi. Banka, nisan ayı içerisinde başvuru yapan her emekliye geri ödemesiz 3 bin TL ek ödeme yapacağını açıkladı. İşte Garanti BBVA’nın emekli ödemelerine ilişkin ayrıntılar…

Ramazan ayının içerisinde olduğumuz şu günlerde milyonlarca emekli bayram öncesinde hesaplarına ne kadar bayram ikramiyesi yapacağının merakı içerisinde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene içerisinde bin 100 TL olarak hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin yeni dönemde zam alıp almayacağı hala gizemini koruyan bir konu başlığı olarak karşımıza çıkarken, elini bayram öncesinde hafifletmek isteyen vatandaşlara özel bankalardan biri olarak hizmet veren Garanti BBVA’dan müjdeli haber geldi.

Garanti BBVA’nın resmi internet sitesi içerisinde yayınlanmış olan emekli ödemesi haberine göre 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren tüm yeni müşterilere, 3 bin TL’ye kadar karşılıksız ödeme yapılacağının bilgisi kaydedildi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Garanti BBVA tarafından duyurulmuş olan emekli promosyonu haberi, kısa süre içerisinde sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından biri olmayı başardı. Banka, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan emekli maaşı tutarlarına göre belirlemiş olduğu promosyon tutarlarını şu şekilde açıkladı:

0-1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara ödenecek olan tutar: 2.750 TL

Garanti BBVA’dan Ek 250 TL Ödeme Kampanyası!

Garanti BBVA 2 bin 750 TL ile sınırlandırmış olduğu emekli promosyonu kampanyasına ek olarak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Nisan tarihine kadar bir yakınını banka bünyesine dahil eden yeni müşterilere, emekli maaşı tutarlarından bağımsız olarak 250 TL daha ödeneceği bilgisi verildi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti BBVA’nın emekli ek ödemelerinden yararlanabilmek için banka şubeleri, bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı kanalı aracılığı ile maaş hesabının taşınması için talimat verilmesi gerekmektedir.