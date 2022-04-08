Emeklilerin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan vatandaşların merak içerisinde beklediği emekli ikramiyesi tutarlarında sona gelindi. Kulislerden gelen haberlere göre emekli ikramiyeleri için 3 ayrı formülün masaya yatırılacağı bilgisi kaydedildi. İşte 2022 emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

2018 yılından bu yana emeklilere ve SGK’dan aylık ödeme alan diğer vatandaşlara ödenene bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar zamlanan asgari ücret, emekli maaşı ve diğer maaş başlıklarına istinaden, emekli ikramiyelerinin de zamlanması gerektiğini savunmaya başladılar. Öte yandan artan enflasyona işaret eden vatandaşlar, ikramiye tutarının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyorlar. Peki, emekli ikramiyeleri gerçekten zamlanacak mı? İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emekli İkramiyesi Şu An Ne Kadar?

Bayram ikramiyesi ismi ile de bilinen emekli ikramiyesi, 2018’den bu yana vatandaşlara ödenmektedir. Hali hazırda emekli olan vatandaşlara ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık, dul ve yetim, terör zararı, şehit yakınları gibi başlıklar altında aylık ödeme alanlara sunulan bu hizmet, son iki yıldır bin 100 TL olarak ödenmektedir. İki dini bayram öncesinde hesaplara geçen toplam tutar, 2 bin 200 TL’dir.

Emekli İkramiyesi Zammı İçin 3 Formül Masada!

Emekli ikramiyesinin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı konusu hala gizemini korumaya devam ederken, kulislerden gündeme bomba gibi bir haber düştü. Gelen haberlere göre emekli ikramiyesinin güncel hesabı için 3 ayrı formül üzerinde durulduğu bilgisi kaydedildi.

İkramiye zammı için konuşulduğu ileri sürülen birinci formülün enflasyon oranını, ikinci formülün asgari ücret zammını, üçüncü formülün ise en düşük emekli maaşını kapsadığı düşünülüyor. Ancak bu üç formülün hangisinin kullanılacağına ya da bu formüllerden başka bir formülün olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Emekli ikramiyesi tutarında güncelleme yapılıp yapılmayacağı hala tartışılıyorken, ikramiyelerin hesaplara ne zaman geçeceği de merak konusu oldu. Henüz resmi bir açıklama olmamak ile birlikte ikramiyelerin, 25- 29 Nisan haftasında hesaplara aktarılacağı düşünülüyor.