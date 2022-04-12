Yeni dönemde tek emekli maaşı ile geçinmekte zorlanan vatandaşlara, bankalardan müjdeli haber geldi. 3 kamu bankası, Garanti BBVA ve Denizbank, emekli promosyonu kampanyalarını duyurdu. İşte bankaların emekli maaşlarına ek olarak yaptıkları promosyon ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 yılda bir bankalar ile emekli maaşı ödemelerine ilişkin bir protokol imzalamaktadır. İmzalanan son protokolün süresi, sene başında dolmuştur. Bunun üzerine harekete geçen bankalar, yeni protokole istinaden güncel promosyon kampanyalarını geliştirmek için yoğun bir çalışma sürecine girmişlerdir. Çalışmaların sonunda her banka, kendi politikasına göre tutarlarda promosyon kampanyası düzenlemiş ve ilgili kampanyanın detaylarını paylaşmıştır.

Emekli promosyonu kampanyasını düzenleyen bankaların başında kamu bankaları, Garanti BBVA ve Denizbank gelmektedir. Toplamda 5 banka, bu ay içerisinde yapılan başvurulara, farklı tutarlarda ek ödeme yapacağını duyurmuştur.

Kamu Bankalarından Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde emekli promosyonu kampanyası düzenleyen bankaların arasında yer almıştır. 3 kamu bankası da emekli maaşı hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine, şu tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını bildirmiştir:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL

Denizbank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Denizbank da yeni dönemde geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyası ile emekli müşteri sayısını arttırmayı hedefleyen bankalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Banka, emekli maaşı hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine şu tutarlarda ek ödeme yapacağını bildirmiştir:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.425 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.600 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 1.750 TL

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Güncel kampanyaları ile müşteri sayısını giderek arttıran bankalardan biri olan Garanti BBVA, emekli promosyonu kampanyasını ilan etti. Banka emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden çekecek olan yeni müşterilerine, şu tutarlarda ödeme yapacağını bildirdi:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Garanti BBVA, banka bünyesine bir yakınını dahil eden yeni müşterilerine yukarıda belirtilmiş olan tutarlara ek olarak 250 TL daha ödeme yapacağını duyurdu.