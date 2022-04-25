Türkiye’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! İşte Bakan Bilgin’in son açıklamaları…

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli gündemine emekli ikramiyesini aldı. Milyonlarca emekli vatandaş bayrama sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ne zaman ödeneceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi detayları merak ediliyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar yılın ilk emekli bayram ikramiyesine kavuşacak. Vatandaşlar heyecanla bayram ikramiyelerini alacağı tarihi beklerken Bakan Bilgin’den önemli açıklamalar geldi. Basında yer alan son dakika açıklamasının ardından “SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?” sorusunun yanıtı netleşti. 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve detayları belli oldu.

Ramazan Bayram İkramiyesi Ödeme Zamanı

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. Buna göre Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hak sahibi vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi uygulaması yılda 2 kere olacak şekilde veriliyor. Emekli Bayram İkramiyesi bu sene 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri

Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olan emekliler 27 Nisan tarihinde Ramazan bayramı emekli ikramiyesine kavuşacak. Ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 olanlar ise 28 Nisan’da ikramiye alacak. 4B’li yani Bağkurlu emekliler 29 Nisan, 4C’li memur emeklileri ise 29 Nisan tarihinde aylıklarıyla birlikte ikramiye alacak.

Vatandaşlar 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğim iz yıldan beri bin 100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinde bu yıl bir değişiklik yapılması bekleniyordu. Ancak Bakan Bilgin, 2022 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan ikramiyelerde herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu.