Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu olan Twitter hakkında bazı söylemlerde bulundu. Elon Musk, Sosyal medya uygulaması kurmayı değerlendirdiğini ifade etti.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu olan Twitter hakkında bazı söylemlerde bulundu. Elon Musk, Sosyal medya uygulaması kurmayı değerlendirdiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Twitter platformunun ifade özgürlüğünü kısıtlayan bazı politikalarının bulunduğunu belirten Elon Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı değerlendirdiğini söyledi.

Twitter’daki bir kullanıcı Elon Musk’a ifade özgürlüğünü kısıtlamayan, açık kaynak algoritmadan oluşan bir sosyal medya platformu kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Twitter üzerinde özgürlüğün kısıtlandığını söyleyen Elon Musk, Twitter’ın bazı politikalarının doğru olmadığını belirtti.

Elon Musk Yeni Sosyal Medya Platformu mu Kuruyor?

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk yaptığı yeni projelerle teknoloji alanına yön vermekte. Elon Musk, yeni projelerini teknolojiye en uygun biçimde piyasaya sunarak şirket vizyonunu da buna göre ayarlamaktadır. Elon Musk, Twitter üzerinde yaşadığı sorunları dile getirirken bir kullanıcı ona bazı sorular yöneltti. Twitter kullanıcısı, Musk’a yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Musk kullanıcının sorusundan önce Twitter üzerinde bir anket başlatarak platformun ifade özgürlüğü çerçevesine uygun davranışta bulunup bulunmadığını sordu. Musk, kullanıcıya karşı anketini hatırlatarak, “Bu anketin sonuçları çok önemli olacak. Lütfen anketi yanıtlayın” ifadelerini kullandı.

Tüm projelerini titizlikle ve sağlam şekilde yürüten Elon Musk, şu an için resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya üzerinden yaptığı anket ile birlikte kullanıcıların tepkisini ölçtü. Anket sonucundaki oylamaya bakarak görebileceğimiz sosyal medya uygulaması şuan için sadece bir düşünce. Bu düşüncenin somut bir çalışmaya dönüşebilmesi için Elon Musk ve kullanıcıların bu talebi oluşturması gerekmekte. Her ne kadar Twitter’da ifade özgürlüğüne uygun davranılmasa da en çok kullanılan ve diğerlerine göre en özgür ifadeler bu platformda yapılabilmektedir. Elon Musk ilerleyen zamanlarda kendi araştırmalarına ve değerlendirmelerine bakarak bir sosyal medya kurabilir. Fakat şuan için resmi olarak bir açıklama yapmamış durumda.