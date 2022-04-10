Dünya'nın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, sahip olduğu Tesla şirketinin ürettiği elektrikli otomobiller için madencilik işine girebileceğini açıkladı. Tesla hangi madencilik sektörüne girdiği merak edilirken kripto paradan uzay işlerine kadar bir çok alanda faaliyette olan Elon Musk, bu sefer de Lityum madencilik işine giriyor.

Yapmış olduğu her faaliyet ile gündeme gelen Ünlü milyarder Elon Musk, Lityum fiyatlarında yaşanan hızlı artışa dair bir isyan ettikten sonra lityumun çıkarılma hızının yavaş olduğunu bu işe Tesla olarak girebileceklerini açıkladı. Elon Musk, Lityum madenciliği işine Türkiye'de girebilir.

Elon Musk yapmış olduğu paylaşımda; “Lityum fiyatı çılgın seviyelere ulaştı! Tesla, maliyetler artmadığı sürece, madencilik ve rafinaj işine doğrudan girmek zorunda kalabilir. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok ama çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” dedi.

2020'de 6.800 dolar olan lityumun ton fiyatı, 2021'de 17.000 dolara, 2022'de 78.322 dolara fırladı.

Lityum fiyatları son bir yılda yüzde 359, iki yılda yüzde 1048 arttı. Lityum, başta elektrikli otomobiller olmak üzere tüm elektronik ürünler için kritik bir malzeme olarak görülüyor.

ÇEVREYE ZARARLI

Lityum madenciliği ile ilgili çevresel kaygılar da vardır. Uzmanlar, lityum madenciliğinin su kaynaklarını kirletme, sera gazı emisyonlarını artırma ve büyük atıklar oluşturma gibi tehlikeleri olduğunu belirtiyor.

Elektrikli araçlar daha temiz ve daha sürdürülebilir bir alternatif yaratmayı amaçladığından bu durum ciddi bir tezat oluşturuyor.