Yeni yıla girilmesi ile birlikte elektrik tüketimlerinde kademli tarif düzenlemesine geçilmesi, vatandaşların elektrik faturalarında fahiş fiyatlar ile karşılaşmalarına sebep oldu. Konuya ilişkin açıklamalar yapan EMO, tarifelerin ayrıntılarına dikkat çekerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. İşte EMO’nun açıklamalarının ayrıntıları…

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde enerji fiyatlarının artması, ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin faturalara yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansımasına sebep oldu. Sene başında bu konu ile ilgili bir düzenleme yapıldığına işaret eden devlet yetkilileri, “kademeli tarife” adı altında yeni bir sistemin getirildiğini ve sistem sayesinde herkesin tükettiği kadar elektrik ödemesi yapacağını bildirdi.

Yeni yıla girilmesi ile birlikte açıklanan kademeli tarife her ne kadar “tükettiğiniz kadarını ödeyin” sloganı ile yola çıkmış olsa da ilk ayın faturaları geldiğinde vatandaşların şaşkına dönmesine yol açtı. Düzenlemeden önce çok daha az tutarlarda fatura ödemeleri yaptıklarına dikkat çeken vatandaşlar, konu ile ilgili olarak hükümet yetkililerine seslendi. Vatandaşların fatura isyanından sonra iki kere üst üste düzenleme yapan hükümet, sonuç olarak “tek zamanlı tarife” ve “çok zamanlı tarife” olarak iki ayrı başlık altında hizmet sunulacağını ve indirimli tarifeden yararlanmak isteyen vatandaşların günlük 8 kW’a kadar kullanım yapmaları gerektiğini bildirdi.

Tüm bu düzenlemelerden sonra elektrik faturası hala 200- 300 TL’nin altına düşmeyen vatandaşlar, fatura masraflarını azaltacak yeni çareler aramaya başladılar. Bu noktada vatandaşları yakından ilgilendiren fatura açıklamaları Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) geldi.

Tek Zamanlı Tarife ve Çok Zamanlı Tarife Nedir?

Tek zamanlı tarife, yapılan elektrik harcamalarını günün her saati aynı fiyattan hesaplayan tarifedir. Bu tarife için belirlenmiş olan tutarlar ilk kademe için 112,43 TL, ikinci kademe için ise 167,85 TL’dir. Çok zamanlı tarife ise 06:00-17:00/ 17:00-22:00/ 22:00-06:00 olarak 3 ayrı zaman aralığı bulunmaktadır. Bu zaman aralıklarının ilki 170,02 TL’den, ikincisi 248,96 TL’den ve sonuncusu 106,89 TL’den hesaplanır.

“Çok Zamanlı Tarife Şu An Avantajlı Değil!”

Tarifelere ve doğal olarak da elektrik faturası tutarlarına ilişkin açıklamalarda bulunan EMO İstanbul Şube Müdürü Ali Fuat Aydın, çok zamanlı tarifenin daha önce ki yıllarda 17:00- 22:00 aralığının pahalı, 22:00’den sonrasını ucuz hesapladığını ancak yeni düzenleme ile birlikte bu hesabın ortadan kalktığını, bu neden ile de çok zamanlı tarifenin çekiciliğini kaybettiğini ifade etti.

Tek Zamanlı Tarife Daha Mantıklı!

Açıklamalarına devam eden Aydın, aynı elektrik tüketimini yapmasına rağmen tek zamanlı tarife kullanan ile çok zamanlı tarife kullanan arasında ciddi bir elektrik faturası farkı oluştuğunu belirtti. Aydın, tek zamanlı tarifenin diğer tarifeye göre çok daha avantajlı olduğunu ifade etti.