Elektrik zamlarından sonra vatandaşa destek müjdesi geldi. Peki; elektrik fatura desteği nedir? 2022 elektrik fatura desteğinden kimler faydalanabilir?

Elektrik zamlarına gelen büyük zamlardan sonra faturasını ödeyemeyen ya da ödeme sıkıntısı çeken vatandaşlar için T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği geldi.

Özellikle Rusya- Ukrayna savaşından sonra elektrik enerjisi fiyatlarında yaşanan küresel artış vatandaşlarımızı etkiledi. Ticarethane ve konutlarda kullanılan elektriğe gelen zamnlardan sonra pek çok vatandaş fatura ödeme zorluğu yaşadı. Devlet ise duruma el atarak vatandaşlara elektrik fatura desteği verdi. Vatandaşların kolayca başvurabileceği ve destekten faydalanabileceği destek kampanyası vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırılıyor. Peki; 2022 elektrik fatura desteği nedir? Destekten hangi vatandaşlar yararlanabilir? Destek tutarları kaç TL?

2022 Elektrik Desteğinden Kimler, Nasıl Yararlanabilir?

İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen destek duyuruldu. Bu destekler vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulunularak geliştirildi. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların T.C. Kimlik Kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine müracat etmeleri yeterli oluyor. Elektrik desteği kapsamında vatandaşlara faturalarına orantılı olarak ücret verilecek. Bu ücret vatandaşlara nakit para olarak verilmeyecek. Destekten faydalanmak için müracat eden vatandaşların elektrik faturalarından destek miktarı düşürülüyor.

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişiler kapsamında kabul edilen vatandaşlar, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlemiş olan işbu destek kampanyasından faydalanabiliyor.

Elektrik Destek Ödemeleri Ne Kadar? 2022 Elektrik Fatura Destek Kampanyası Kaç TL?

İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişiler için düzenlenen bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, destek kampanyasının kaç TL olduğunu araştırıyor. Faturadan düşürülecek net tutar, ev hanesinde yaşayan aile ferdi sayısı ve hanenin aylık toplam geliri göz önünde bulundurularak belirleniyor. Ev halkının toplam geliri baz alınan bu destek kampanyasında, hanedeki kişi sayısına göre veriilecek olan aylık elektrik fatura destek tutarları şu şekilde;