Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturası borcunu ödeyemedikleri için elektriği kesilen vatandaşların oranını açıkladı. Bakanın açıklamalarından sonra elektrik faturası destekleri hızla araştırılmaya başlandı. İşte devletin elektrik faturası yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Enerji fiyatlarının hem ekonomik faktörler hem de Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile artması, vatandaşların aylık faturalarını yüksek tutarlar aracılığı ile yansıdı. Yeni dönemin gelmesi ile birlikte hem elektrik faturalarının hem de doğalgaz faturalarının oldukça yüksek tutarlarda geldiğini ifade eden vatandaşlar, konuya ilişkin çözüm yollarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Vatandaşların fatura isyanı sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı açıklama, gündeme bomba gibi düştü. Elektriği kesik olan abone sayısını açıklayan Bakan Dönmez, hükümetin “ekonomide her şey yolunda” açıklamalarından sonra eleştirilere maruz kaldı.

Vatandaş Fatura Borcunu Ödeyemiyor!

Elektrik faturalarına ilişkin sene başında yapılan kademeli tarife düzenlemesi, vatandaşların elektrik faturalarının oldukça kabarmasına sebep oldu. Her fırsatta fatura tutarlarını ödemekte güçlük çektiklerini ifade eden vatandaşlar, konuya ilişkin taleplerini hükümete iletmeye devam ediyorlar.

Elektrik faturalarında gözlenen artışlar bir tarafta devam ederken, bugün itibari ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni bir açıklamaya imza attı. Bakan Dönmez, elektriği kesik olan vatandaşların, toplam elektrik abonelerine oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi.

Devlet Elektrik Faturası Yardımlarına Devam Ediyor!

Elektrik faturalarının ödenmesi konusunda güçlük çeken vatandaşlar, devletin desteklerini araştırmaya başladılar. Bu noktada devletin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduğu elektrik faturası yardımı büyük önem kazandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre aylık tüketilen elektrik miktarına göre farklı tutarlarda fatura yardımının yapılacağı bilgisi kaydedildi. Söz konusu yardım tutarları şu şekilde belirlendi:

75 kW harcamaya: 103 TL

100 kW harcamaya: 137,33 TL

125 kW harcamaya: 171,67 TL

150 kW harcamaya: 206 TL

Elektrik Faturası Yardımına Nasıl Başvuru Yapılır?

Devletin elektrik faturası yardımı hizmetine Sosyal Hizmet Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.