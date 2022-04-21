Türkiye'de yeni yılın gelmesi ile birlikte başlayan zam furyası elektrik ile açılmıştı. Elektriğe Yapılan Zam Geri Çekilecek Mi? Kılıçdaroğlu'nun Çağrısı Yanıt Bulacak Mı?

Türkiye'de yeni yılın gelmesi ile birlikte başlayan zam furyası elektrik ile açılmıştı. Türkiye'de artan döviz fiyatları ile birlikte 2022 yılında birçok ürün gruplarına zam gelmeye başladı. 1 Ocak 2022 tarihinde elektriğe gelen %150 zam sonrasında ise vatandaşlar yeni ay ki elektrik faturalarında önceki aylara göre 2 - 3 kat fazla ödeme yaptıklarını tespit etti. Enflasyonun artması vatandaşın cebini yakmaya devam ederken zamlarda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu süreçte ise Kemal Kılıçdaroğlu zamların geri çekilmesi gerektiği açıklamalarında bulunurken "elektrik faturalarını da ödemeyeceğini" açıkladı. Ödenmeyen faturalar sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi. Elektriğe Yapılan Zam Geri Çekilecek Mi? Kılıçdaroğlu'nun Çağrısı Yanıt Bulacak Mı? İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Elektrik faturaları ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından epey zaman geçerken vatandaşın gündemi gıda fiyatları olmuştu. Gıda fiyatlarının da ciddi oranda zamlanması sonrasında tepki gösteren vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile birlikte tekrar gündemini elektrik faturalarına çevirdi.

Elektrik faturalarında ki yaşanan artış sonrasında ise Türkiye'nin gündemi tekrar enerjiye döndü. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada artan enerji maliyetlerinin ardından elektrik üretiminde ki fiyatlar tekrar yükselişe geçmişti. Türkiye, dünyada yaşanan gelişmeler sonrasında ise yüksek dolar kurundan dolayı diğer ülkelere oranla daha fazla zam uyguluyor.

ELEKTRİĞE YAPILAN ZAMLAR GERİ ÇEKİLECEK Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı halk tarafından büyük alkış toplarken yaşanan gelişmelerin ardından elektriğe yapılan zamların geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yarın yanıt gelmesi beklenirken elektrik faturaları tekrar gündeme bomba gibi düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise gün içerisinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile birlikte elektrik faturalarının kesildiğini paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu tekrardan akşam evinde paylaştığı video ile birlikte elektriksiz görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne medya mensupları gelirken açıklamalar ise gelmeye devam etti. Elektrik faturalarına yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini paylaşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında ise gündemde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.