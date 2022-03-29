Elazığ Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dört sorumlu hakkında dava açılmıştı. Davaya ilişkin tüm bilgiler… Hayvan severlerin sürekli olarak takip ettiği davanın bugün sonuçlandırılması bekleniyor. İşte davanın ayrıntıları..

Elazığ Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dört sorumlu hakkında dava açılmıştı. Davaya ilişkin tüm bilgiler… Hayvan severlerin sürekli olarak takip ettiği davanın bugün sonuçlandırılması bekleniyor. İşte davanın ayrıntıları..

Elazığ Belediyesi’ne ait olan Geçici Bakımevi’nde yaşanan hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili dava Elazığ Adliyesi’ndeki 3. Duruşması 16 Mart tarihinde görülmüştü. Geçici Bakımevinde yaşanan olayları ortaya çıkaran Türkan Ceylan’ın dosyada hayvanları temsil eden kimsenin olduğunu belirterek davaya katılma isteğinde bulunmuştu. Teklifi reddedilen Türkan Ceylan 16 Marttaki davaya katılamadı.

Elazığ Adliyesi’nde görülen davada suçun işlendiği dönemin içerisinde alakalı bir tanığın olmadığı belirtilmişti. Davadaki tanıklardan birinin ifadesine göre barınağın şu anda beş yıldızlı otel gibi olduğu söylendi. Diğer tanıklardan birisi ise hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanların barınak içerisinde ayrı şekilde tutulduğu söylenmişti. Fakat keşif tutanaklarına yansıyan dosyalara göre hastalıklı ve sağlıklı hayvanların bir arada tutulduğu kanıtlanarak ilgili makamlara sunulmuştu.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Elazığ Davası hayvan severler tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Hayvanların kötü koşullarda bırakılmasını ve kötü muamele edilmesini istemeyen kişiler sanıkların ceza almasını istiyor. Son kararı hakimin vereceği dava 29 Mart’a ertelenmişti. Bugün görülmesi beklenen dava, tüm hayvan severler tarafından takip edilecek. Hayvanlara kötü muamele yapılan herkesin ceza almasını isteyen hayvan severler duruşmada yapılan konuşmalara oldukça tepkili durumda. Dinlenen tüm tanıkların ezber üzerinden verdikleri beyanları dosya içerisinde bulunan görüntülerle çelişmekte. Savcı sanıkların ayrı şekilde cezalandırılmasını talep etmiş durumda. Bugün gerçekleşecek duruşma sonrasında sitemize giriş yaparak yeni gelişmelerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.