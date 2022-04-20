Gelirin sabit olduğu ancak giderlerin giderek yükselen bir grafiğe sahip olduğu şu günlerde bankaların kampanyaları yakından takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda güncel bir kampanyasını duyuran Enpara, 3 bin TL tutarına kadar olan alışverişlerin, faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini bildirdi. İşte Enpara’nın yeni kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Son dönemlerde ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalı hareketlerin Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile hız kazanması, ülke sınırları içerisinde satışa sunulan hizmetlerin ve doğal olarak hizmet ürünlerinin tekrar zamlanmasına sebep oldu. Mevcut zamlı fiyatların üzerine yeni zamların da eklenmesi ile birlikte gündelik hayatını idame ettirmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelmeye başladılar.

Nakde sıkışık oldukları için bankaların kredi kartı ürünlerini sıklık ile kullanan ancak ekstre dönemi geldiğinde karar kara düşünen vatandaşlara, Türkiye’nin şubesiz bankacılık alanında öncü isimlerden biri olan Enpara’dan destek haberi geldi. Müşterilerinin ekonomik şartlar nedeni ile mağdur olmalarına göz yummak istemeyen banka, 3 bin TL’ye kadar olan harcamaların taksitlendirilebileceğini bildirdi.

Enpara Taksit Kampanyası 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi kampanyaları ile dikkat çeken ve ilgili kampanyaları sayesinde binlerce vatandaşın nakit sıkışıklığına çare olan Enpara, bu kez de kredi kartı müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile ilgili kampanyasının detaylarını paylaştı.

Enpara tarafından geliştirilmiş olan taksit kampanyasına göre ay sonunda güncellenen dönem borcu kapsamında yer alan 3 bin TL’lik harcamaların faizsiz bir şekilde 3 taksite bölünebileceği bilgisi kaydedildi. Söz konusu taksit işleminin, yalnızca yasal mevzuatta taksitlendirme işleminin yapılmasına izin verilen alışverişler için geçerli olduğu bildirildi.

Enpara Taksit Kampanyasının Detayları

Enpara tarafından geliştirilmiş olan taksit kampanyası haberi ile 1000 TL’lik harcamalara 3, 1000- 2000 TL tutarında ki harcamalara 2 ve 2000’den 3000’e kadar olan harcamalara 1 faizsiz taksit imkanının tanınacağı bilgisi verildi.

Enpara Taksit Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Enpara’nın mevcut müşterileri için geliştirmiş olduğu taksit kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra profil bilgilerinin altında yer alan “güncel dönem borcu” kısmına tıklamaları ve açılan ekran aracılığı ile taksitlendirme işlemini yapmaları gerekmektedir.