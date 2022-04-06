Hem sade vatandaşın hem yatırımcının gözlerini üzerinden çekemedikleri ekonomi piyasaları, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile dalgalı seyretmeye devam ediyor. Enflasyon oranının giderek arttığı ve gündelik hayatın giderek pahalılaştığı şu günlerde dar boğazda olan vatandaşlara, daha da kötü haberler veren Ekonomist Atilla Yeşilada doların yükseleceği o tarihi açıkladı. İşte Yeşilada’nın açıklamalarına ilişkin ayrıntılar…

2021 yılının son çeyreğinden itibaren çeşitli değişkenlerin etkisi ile yükseliş trendine giren dolar kuru, euro kuru ve altın piyasası, o dönem içerisinde gündelik hayatta satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep olmuştu. Ocak ayından itibaren bir nebze de olsa kontrol altına alınan ve sabit fiyatlardan işlem görmesi sağlanan ekonomi piyasaları, bir ayı aşkın süre önce başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında tekrar yükseliş trendine girdi.

Savaşın emtia fiyatlarını ve döviz kurlarını yükseltmesi, vatandaşların alım güçlerinin günden güne daha fazla düşmesine sebep oldu. Bir süredir ılıman bir çerçevede yönetilen müzakere süreci sayesinde savaşın biteceği ve piyasaların daha iyi bir durama geleceği konusunda umutlanan vatandaşlar, yaptığı doğru tespitler ile adından söz ettirmeyi başaran Ekonomist Atilla Yeşilada’nın güncel yorumlarından sonra hayal kırıklığına uğradılar. Yeşilada, doların daha da tırmanacağını iddia etti.

Merkez Bankası Tahminlerine Dikkat Çekti!

Kendi tahminini açıklamadan önce yılsonu dolar kuru tahminini yayınlayan kurum ve kuruluşların açıklamalarına dikkat çeken Ekonomist Yeşilada, Merkez Bankası tarafından duyurulmuş olan yılsonu dolar kuru beklentisini hatırlattı. Yeşilada, Merkez Bankasının yılsonu dolar kuru tahmininin 16,65 TL olduğunu ifade etti.

Forex Anketinin Sonuçları Belli Oldu!

Piyasa yorumlarını daima bilimsel verilere dayandırarak yaptığı bilinen Ekonomist Atilla Yeşilada, güncel yorumlarında da piyasaya ilişkin veriler yayınlayan Forex’ten örnek verdi. Ekonomist Yeşilada, geçtiğimiz günlerde Forex’in yılsonu enflasyon ve dolar kuru beklenti anketinin sonuçlarını yayınladığını ve sonuçlarda dolar kurunun 18-19 TL aralığında tahmin edildiğini ifade etti.

Güncel Dolar Kuru Tahminini Açıkladı!

Bilimsel veriler ışığında kendi analizlerini yaptığını ve yılsonu dolar kuru tahminini güncellediğini ifade eden Ekonomist Atilla Yeşilada, doları 2022 yılını 18-20 TL aralığında kapatacağını, 18 TL seviyesinin altının görülmesinin bir şans olacağını iddia etti.

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