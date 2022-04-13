AK Parti Milletvekilleri tarafından sunulan torba yasası hangi düzenlemeleri içeriyor? TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinin detayları belli oldu. 20 Maddelik teklif hangi düzenlemeleri içeriyor?

AK Parti Milletvekilleri tarafından sunulan torba yasası hangi düzenlemeleri içeriyor? TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinin detayları belli oldu. 20 Maddelik teklif hangi düzenlemeleri içeriyor?

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve arkadaşları tarafından hazırlanan 20 maddelik “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. Hazırlanan kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemelerin detaylarını açıkladı.

Hazırlanan teklif TBMM’ye sunulurken, vatandaşlar tarafından bu torba yasasının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi hakkında Mustafa Elitaş açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Mustafa Elitaş; "Türkiye'de bankalarda yatan tasarruf mevduatlarının 200 bin lirası, sigorta kapsamındaydı. Şimdi yaptığımız düzenleme ile birlikte tüm mevduatlar, tasarruf mevduatı, ticari mevduat, vadeli vadesiz mevduat dahil olmak üzere ve altını çizerek söylüyorum, ticari mevduatlar da dahil olmak üzere bütün mevduatın 200 bin lirası, tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında değerlendirilecek. İkinci önemli maddemiz, 2021 yılının Aralık ayında çıkardığımız kur korumalı mevduatla ilgili bir düzenleme vardı.

O dönemde, 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bilançolarında bulunan döviz cinsinden mevduatları Türk parasına çevirdikleri takdirde, kambiyo karlarının vergiden muaf olacağı ile ilgili bir düzenleme vardı. Şimdi getirdiğimiz düzenleme ile vatandaşlarımız, ticari mevduat sahipleri, bankalardaki 31 Mart'tan itibaren döviz cinsinden olan mevduatlarını, Türk parasına çevirmeleri takdirde, Kurumlar Vergisi istinasından faydalanacak.

31 Mart 2022 bilançolarında yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar, Türk Lirası'na dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Yani eğer bir faiz varsa ya da katılım bankalarının verdiği kar payları varsa onlar da bu kapsam içinde değerlendirilecek." İfadelerini kullandı.

TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi sigorta kapsamının genişletilmesini öngörmekte. Hazırlanan kanun tasarısında genel olarak ekonomi konulu maddeler yer alıyor. Mustafa Elitaş, daha öncesinde Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmiş olduğu düzenlemeyle ilgili de düzenlemeye gittiklerini belirtti.