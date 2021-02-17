Zorunlu Deprem sigortası tarifeleri değişti! Evi ve İş yeri sahiplerine dikkat!

Zorunlu Deprem için bir mesken üzerine verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL’den 268 bin TL’ye çıkarıldığı açıklandı. Farklılık gösteren betonarme veya farklı yapı tarzları bulunan meskenler için metrekare hesaplamaları da değiştiği görüldü.

Son dakika haberine göre resmî gazetede yayınlanan duyuruya göre 268 bin TL yükseltilen meskenlerin azami tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın belirlenen tutarda kabul edildiği görüldü.

Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) neleri karşılamaktadır?

Betonarme veya sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli ise 1.268 TL olarak belirlendi. Diğer yapı türleri için ise 874 TL yükseldi.

Olabilecek depremlerin ardından bina zarar gördüğü taktirde sigorta devreye girmektedir. Sigorta teminatı ise görülen zararlar karşılanmaktadır. Bunlar;

Temeller,

Ana duvarlar,

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,

Bahçe duvarları,

İstinat duvarları,

Taban ve Tavanlar,

Asansörler,

Merdivenler,

Koridorlar,

Sahanlıklar,

Bacalar,

Çatılar.

DASK Kapsamına hangi binalar girmektedir?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bağımsız bölümler, Binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afet nedeni ile devlet tarafınca yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, Kat irtifakı tesis edilmiş binalar Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı olan, görülen binalar tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanır.

Teminat Kapsamına girmeyen yapılar nelerdir?

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanuna tabi olan ve kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar, köy yerleşik alanları ve civarında, mezralarda yapılan binalar ve tamamı

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek biçimde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

Yetkili kamu kurumları tarafınca yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan

Harap, metruk bina ve bakımsız binalar DAS kapsamında sigortalanmamaktadır. Bu tarz yapıları İhtiyarı Deprem Sigortası ile sağlayabilirsiniz.

DASK ise deprem durumunda işyerlerinin faaliyet göstermemesi veya kirasını ödeyemeyen vatandaşlara yardım gibi ikametgâh ve işyeri masraflarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin, vefat durumları ve kimsesiz kişilere yapılacak yardımlar gibi birçok önek ile deprem ve sonrası gibi oluşacak diğer doğal afetlerin oluşması durumunda birçok zararların yardımını karşılamaktadır. Ev ve iş yeri olan bütün vatandaşları ilgilendiren olayda son dakika haberi olarak resmi gazetede yayımlandı. Her yıl düzenlenen DASK tarifleri 2021 yılı için diğer seneye göre artmış durumdadır.