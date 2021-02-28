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Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
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Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı

Bankalardan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 2021’in güncel kredi faiz oran yüzdelerini merakla beklemekte. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın güncel Şubat ayı oranları yayınlandı. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi faiz oranlarının güncellenmiş halini haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 21:47
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
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Vatandaşlar tarafından merakla beklenen güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Covid-19 salgını nedeniyle bankalar bu oranda güncellemeler yaptı ve Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’ın oranları yükseldi. İşte bankaların açıklanan yeni kredi faiz oranları…

 

Halkbank’ın açıklanan 2021 faiz oranları

İhtiyaç kredisine başvuracaklar için yüzde 1,56’dan,

Taşıt kredisine başvuracaklar için yüzde 1,58’den,

Konut kredisine başvuracaklar için yüzde 1,42’den başlayacak olan faiz oranları uygulamaya alınmıştır.

 

Vakıfbank’ın açıklanan 2021 faiz oranları

İhtiyaç kredisi için oran yüzde 1,48’den,

Taşıt kredisi için oran yüzde 1,52’den,

SarıPanjur Konut kredisi için oran yüzde 1,34’den başlayacaktır.

 

Ziraat Bankası’nın açıklanan 2021 faiz oranları

Tüketici kredisi ve Taşıt kredisi için oran yüzde 1,64,

Konut kredisi için oran yüzde 1,52’dir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:47
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ZiraatHalkBankVakıfbakKredi Faiz Oranları
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