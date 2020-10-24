Ziraat Bankası'nın duyurduğu gayrimenkul satış başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası’ndan Gayrimenkul Satış İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası ihalelerle araç, ev, arsa ve işyeri satışı yapmaktadır. Bu varlıklar, borçlarını geri ödemeyen kişilerin mülkiyetindedir. Yapılacak ihaleye katılarak, ihale yoluyla gayrimenkul, arsa, konut ve tarla satın alabilirsiniz. Bu ihalelere her Türk vatandaşı katılabilir. Teklif bazlı satış ilanlarına başvurmak isteyenler oldukça basittir. Bilgi almak, başvuru formunu doldurmak, gerekli işlemleri yapmak ve arsa, konut, işyeri ve konut satın almak için Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden arsa, apartman, işyeri, tarım arazisi vb. Gayrimenkul, ihale yoluyla satılacak ve satış sürecine katılabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.