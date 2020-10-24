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Ziraat Bankası'nın duyurduğu gayrimenkul satış başvuru şartları nelerdir?

Ülkemizin en tanınmış kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası gayrimenkul satışı yapacak. Basın İlan Kurumu BİK ve Ziraat Bankası işbirliği yaparak, Ziraat Bankası'na ait gayrimenkullerin satışına yönelik ilanları duyurdu. Gayrimenkul satışı yapacak Ziraat Bankası'nın satış ilanının şartlarının ne olduğunu merak edenler haberimize göz atmalarını gerek.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:20
Ziraat Bankası'nın duyurduğu gayrimenkul satış başvuru şartları nelerdir?
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Ziraat Bankası’ndan Gayrimenkul Satış İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?


Ziraat Bankası ihalelerle araç, ev, arsa ve işyeri satışı yapmaktadır. Bu varlıklar, borçlarını geri ödemeyen kişilerin mülkiyetindedir. Yapılacak ihaleye katılarak, ihale yoluyla gayrimenkul, arsa, konut ve tarla satın alabilirsiniz. Bu ihalelere her Türk vatandaşı katılabilir. Teklif bazlı satış ilanlarına başvurmak isteyenler oldukça basittir. Bilgi almak, başvuru formunu doldurmak, gerekli işlemleri yapmak ve arsa, konut, işyeri ve konut satın almak için Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden arsa, apartman, işyeri, tarım arazisi vb. Gayrimenkul, ihale yoluyla satılacak ve satış sürecine katılabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

  • İlki T.C. Başvurmak için kimlik bilgilerinizi kullanmanız gerekir.
  • Başvuru sahibinin gayrimenkulün tahmini değerinin% 6'sını peşin olarak bankaya yatırması ve ardından gayrimenkul satış şartnamesini imzalaması gerekir.
  • Gayrimenkul için teklif vermek isteyen istekliler, satın almak istedikleri gayrimenkul için ihale sürecini takip edebilecek ve e-ihale sistemine giriş yaparak ilk başvurularını iletmek için aşağıdaki adımları izleyebilecekler.
  • İhale tamamlandıktan sonra şifre Ziraat Bankası cep telefonuna SMS ile gönderilecektir. Bu şifreyi kullanarak sistem üzerindeki reklamları takip edebilir ve fiyat önerisinde bulunabilirsiniz.


Son Güncelleme: 24.10.2020 10:20
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıGayrimenkul
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