Ziraat Bankası'nın duyurduğu gayrimenkul satış başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası’ndan Gayrimenkul Satış İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?
Ziraat Bankası üzerinden arsa, apartman, işyeri, tarım arazisi vb. Gayrimenkul, ihale yoluyla satılacak ve satış sürecine katılabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.
- İlki T.C. Başvurmak için kimlik bilgilerinizi kullanmanız gerekir.
- Başvuru sahibinin gayrimenkulün tahmini değerinin% 6'sını peşin olarak bankaya yatırması ve ardından gayrimenkul satış şartnamesini imzalaması gerekir.
- Gayrimenkul için teklif vermek isteyen istekliler, satın almak istedikleri gayrimenkul için ihale sürecini takip edebilecek ve e-ihale sistemine giriş yaparak ilk başvurularını iletmek için aşağıdaki adımları izleyebilecekler.
- İhale tamamlandıktan sonra şifre Ziraat Bankası cep telefonuna SMS ile gönderilecektir. Bu şifreyi kullanarak sistem üzerindeki reklamları takip edebilir ve fiyat önerisinde bulunabilirsiniz.
Son Güncelleme: 24.10.2020 10:20