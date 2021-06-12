Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi

Ziraat Bankasından yepyeni bir kredi imkânı daha. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında köylerin canlanması ve toprağın işlemesi hedefleniyor. 2 yıl ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi fırsatı ile ekonomik anlamda zorlananlar için adeta bir umut ışığı doğdu.

2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi

Kredi Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Çıkan haber sonrası vatandaşlar oldukça ilgi göstermiş ve kredinin detaylarını araştırmaya başlamıştır. Kredi, hayvancılık yapmak isteyen ve yeterli imkânı olmayan köye dönmek isteyen vatandaşlar için oldukça kurtarıcı.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Sebebim Var” adlı projesi ile dişi hayvan varlığının artırılması en az 100 başa ulaştırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime katılması, kırmızı et üretiminin artırılması ve yerel üretimin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında faizsiz kredisi imkânı sunuluyor. Bu sayede kentten köye göç edilmesi bekleniyor.

32 valilik tarafından imzalandı

Proje 2020 Eylül ayından itibaren yürürlükte. Projeye 311 il valiliği dahil olmuş ve hazırlıklarını yapan 14 ilde kredi verilmeye başlamıştır. Konuyla ilgili Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. “İfadelerini kullandı.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların öncelikle İl ve İlçelerde yer alan Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Proje İçeriği

Projenin içeriği aşağıda geçen ifadelerle tanımlandı;

“Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır.”

Kimlere 150 bin TL faizsiz kredi verilecek?

Proje başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda aranılan şartlar şu şekilde;

Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmalıdır,

Başvuru yapan kişinin daha önce küçük baş hayvancılık yapma tecrübesinin bulunması gerekir aksi takdirde başvurusu kabul olmayacaktır.

Başvuru sahibi, proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

Başvuru sahibi işletmesinin bulunduğu yerde ikamet etmelidir,

Başvuru sahibi küçükbaş hayvancılık için gerekli olan koşulları hayvanlara sağlayabilmelidir,

Başvuru sahipleri küçükbaş hayvanlarını satmamalı ve elden çıkarmamalıdır,

Başvuru sahipleri birinci dereceden akrabalarıyla alım satım gerçekleştiremez.

Ziraat Bankası köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriyor

Ziraat Bankası hazırladığı kredilerle köyüne geri dönmek isteyenler için imkanlar sağlamaya devam ediyor. Ziraat Bankası son olarak köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 Bin TL arasında kredi vereceğini duyurdu. Haber kısa sürede büyük ilgi gördü.

Başvuru yapmak isteyenlerden aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir;

Üreticinin meradan yararlanması;

Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi;

Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50’sini yetiştiriyor olması;

Ziraat Bankası faizsiz kredi için son başvuru tarihi ne zaman?

Kampanya ilk olarak 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldı ve son başvuru tarihi 7 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Büyük teşvik!

Köye dönüş için teşvikler yapılmaya devam ediliyor. Kırsal alan, mesken ve ticarethaneler için vergilerde ve harçlarda indirim yapılıyor.

Vergiden muaf olacaklar

Resmî Gazetede de yayınlanan yönetmelik kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitleri belediye meclisleri tarafından gerçekleştirilecek. Kırsal yerleşke ve kırsal mesken özelliğini kaybeden bölgeler yine belediye tespitleri sonrasında tespit edilecek.

Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.

Buralar aynı şekilde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar.

Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile yine Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

Gerekli şart ve koşulları sağlıyorsanız ve şehir hayatından bıktıysanız eğer bu krediler tam size göre. Bu sayede hem siz hayallerinize kavuşacaksınız hem de üretime katkı sağlamış olacaksınız.