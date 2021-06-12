İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi

Hayvancılık yapmak isteyenler, toprakla içli dışlı olmalıyım diyenler, kent hayatından yorulanlar müjde! Ziraat Bankası’ndan "Kentten Köye Dönüş" teşvik kredisi! 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli şartlar nedir sorusunun yanı işte haberimizde...

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:42
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Takip Et:

Ziraat Bankasından yepyeni bir kredi imkânı daha. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında köylerin canlanması ve toprağın işlemesi hedefleniyor. 2 yıl ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi fırsatı ile ekonomik anlamda zorlananlar için adeta bir umut ışığı doğdu.

2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi

Kredi Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Çıkan haber sonrası vatandaşlar oldukça ilgi göstermiş ve kredinin detaylarını araştırmaya başlamıştır. Kredi, hayvancılık yapmak isteyen ve yeterli imkânı olmayan köye dönmek isteyen vatandaşlar için oldukça kurtarıcı.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Sebebim Var” adlı projesi ile dişi hayvan varlığının artırılması en az 100 başa ulaştırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime katılması, kırmızı et üretiminin artırılması ve yerel üretimin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında faizsiz kredisi imkânı sunuluyor. Bu sayede kentten köye göç edilmesi bekleniyor.

32 valilik tarafından imzalandı

Proje 2020 Eylül ayından itibaren yürürlükte. Projeye 311 il valiliği dahil olmuş ve hazırlıklarını yapan 14 ilde kredi verilmeye başlamıştır. Konuyla ilgili Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. “İfadelerini kullandı.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların öncelikle İl ve İlçelerde yer alan Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Proje İçeriği

Projenin içeriği aşağıda geçen ifadelerle tanımlandı;

“Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır.”

Kimlere 150 bin TL faizsiz kredi verilecek?

  • Proje başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda aranılan şartlar şu şekilde;
  • Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmalıdır,
  • Başvuru yapan kişinin daha önce küçük baş hayvancılık yapma tecrübesinin bulunması gerekir aksi takdirde başvurusu kabul olmayacaktır.
  • Başvuru sahibi, proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.
  • Başvuru sahibi işletmesinin bulunduğu yerde ikamet etmelidir,
  • Başvuru sahibi küçükbaş hayvancılık için gerekli olan koşulları hayvanlara sağlayabilmelidir,
  • Başvuru sahipleri küçükbaş hayvanlarını satmamalı ve elden çıkarmamalıdır,
  • Başvuru sahipleri birinci dereceden akrabalarıyla alım satım gerçekleştiremez.

Ziraat Bankası köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriyor

Ziraat Bankası hazırladığı kredilerle köyüne geri dönmek isteyenler için imkanlar sağlamaya devam ediyor. Ziraat Bankası son olarak köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 Bin TL arasında kredi vereceğini duyurdu. Haber kısa sürede büyük ilgi gördü.

Başvuru yapmak isteyenlerden aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir;

  • Üreticinin meradan yararlanması;
  • Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi;
  • Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50’sini yetiştiriyor olması;

Ziraat Bankası faizsiz kredi için son başvuru tarihi ne zaman?

Kampanya ilk olarak 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldı ve son başvuru tarihi 7 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Büyük teşvik!

Köye dönüş için teşvikler yapılmaya devam ediliyor. Kırsal alan, mesken ve ticarethaneler için vergilerde ve harçlarda indirim yapılıyor.

Vergiden muaf olacaklar

Resmî Gazetede de yayınlanan yönetmelik kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitleri belediye meclisleri tarafından gerçekleştirilecek. Kırsal yerleşke ve kırsal mesken özelliğini kaybeden bölgeler yine belediye tespitleri sonrasında tespit edilecek.

Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.

Buralar aynı şekilde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar.

Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile yine Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

Gerekli şart ve koşulları sağlıyorsanız ve şehir hayatından bıktıysanız eğer bu krediler tam size göre. Bu sayede hem siz hayallerinize kavuşacaksınız hem de üretime katkı sağlamış olacaksınız.


Son Güncelleme: 12.06.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKredi2 Yıl Geri ödemesiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
2021 Emekli ikramiyeleri artacak mı?
2021 Emekli ikramiyeleri artacak mı?
En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu
ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 2021 yılına dair tam destek vermeye devam ediyor
ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 2021 yılına dair tam destek vermeye devam ediyor
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?

Popüler Haberler

Akıllı telefondan bilgisayar kontrol etme yöntemi
Apple iphone'un garanti süresi nasıl öğrenilir?
Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
Among Us nasıl oynanır? Among Us nedir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
Seksenler Gamze kimdir? Ecmel İs hakkında bilgiler
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
Fox TV canlı yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 6 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken yaşı ve oynadığı diziler
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.