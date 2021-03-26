Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi

Ziraat Bankası genel müdürü Alpaslan Çakar kimdir?

Olağan Kurul’u tamamlandıktan sonra Ziraat Bankası genel müdürü Alpaslan Çakar getirilmiştir. Alpaslan Çakar en son Ziraat bankası genel müdür yardımcılığı görevini yapmaktaydı. Değişimden sonra herkesin merak ettiği Alpaslan Çakar kimdir? Soruları araştırılmaktadır.

Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Müfettiş yardımcısı olarak 1996 yılında göreve başlamıştır. Daha sonra müfettişlik ve şube müdürlüğü yapmıştır. Bölge baş müdürlüğüne 2005yılında atanmıştır. 2007 yılı ağustos ayında daire başkanlığı görevini yapmıştır. Daha sonra sırasıyla bireysel bankacılık genel müdür yardımcılığı, operasyonel işlemler genel müdür yardımcılığı, perakende bankacılık genel müdür yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

2016 Ocak ayı ve 2017 Temmuz ayı tarihlerinde Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak görev yapmıştır. 2017 Temmuz – 2018 Haziran tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

