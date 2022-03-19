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Ziraat Bankası'nın Plaka Kredisini Duyanlar Şubelere Koştu! Yeni Yılın Gözde Yatırım Aracı Plakalar Büyük İlgi Çekiyor!

Ziraat Bankası, son dakika duyurusu ile yatırım yapmak isteyen binlerce kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Birçok bankada olmayan plaka kredisi ile müşterilerinin karşısına çıkan Ziraat Bankası, yine ilklerden birine imza attı.

19 Mart 2022 Cumartesi 12:38
Ziraat Bankası'nın Plaka Kredisini Duyanlar Şubelere Koştu! Yeni Yılın Gözde Yatırım Aracı Plakalar Büyük İlgi Çekiyor!
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Ziraat Bankası, son dakika duyurusu ile yatırım yapmak isteyen binlerce kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Birçok bankada olmayan plaka kredisi ile müşterilerinin karşısına çıkan Ziraat Bankası, yine ilklerden birine imza attı. 60 aya varan vadelerle plaka kredinizi kullanarak siz de araç ya da plaka alabilir, aldığınız plaka ya da aracı kiraya vererek ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Birçok kişinin gözde yatırım araçları arasında yer alan plaka kiralama sistemi, artık Ziraat Bankası aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Ziraat Bankası, plaka kredisinde otobüs, minibüs ve taksi plakası gibi yatırımları fonlayacak. Eski dönemlerden biri plaka satın alıp kiraya vermenin moda olduğu aşikâr. Plaka alıp kiraya vermenin oldukça kazançlı olduğunu bilen; fakat bu sistemden yararlanmak için yeterli sermayeye sahip olmayanlar, Ziraat Bankası’nın yeni kredi destek paketi sayesinde rahat bir nefes aldı. Artık sermayesi yeterli ölçüde olmayanlar da belirli bir peşinata sahip olmaları halinde plaka kredisi kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. 

60 Aya Varan Vadelerle Kiranız Krediyi Ödesin

Plaka kredisinin en önemli avantajı, standart ihtiyaç kredilerine nazaran çok daha uygun şartlara sahip olması. Gerek kredi oranlarının düşüklüğü, gerekse kredi için uygulanan azami vade sınırının uzun olması, bireyleri plaka kredisine bir adım daha yaklaştırmakta. İhtiyaç kredisi çekmek yerine plaka kredisi hizmetinden yararlanmayı tercih edenler, minibüs, otobüs ve taksi gibi ticari araçların plakalarını satın alabiliyorlar. Satın alınan plaka doğrudan kredi müşterisi tarafından kullanılabileceği gibi kiraya da verilebiliyor. Üstelik plakanın kiraya verilmesi ile beraber elde edilen kira geliri, kredi taksitlerini rahat rahat ödeyebiliyor. Kredi taksitleri sona erdikten sonra plakanın mevcut değeri, plaka sahipleri için önemli bir kâr haline geliyor.

Plaka kredisi başvurusu yapmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Eğer Ziraat Bankası’nda mevcut bir hesabınız varsa direkt olarak ana şubenize başvuruda bulunabilir, böylece daha kolay sonuç alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak için şubeye gittiğinizde güncel gelir belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıPlaka Kredisi
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