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Ziraat Bankası koyun kredisi şartları Ağustos 2020

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Ziraat Bankası koyun kredisi şartları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 28 Ağustos 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:07
Ziraat Bankası koyun kredisi şartları Ağustos 2020
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Devlet çiftçilere hibe ve kredi desteklerinde bulunuyor. Söz konusu desteklerden biri de koyun kredisidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın ortak çalışması sonucu hayvancılıkla uğraşanlara koyun kredisi veriliyor. Vatandaşlar koyun kredisi detaylarını merak ediyor.

Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi

Hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla verilen kredi desteği Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık kredisi olarak ikiye ayrılan kredilerde gerçek ve tüzel kişilere finansman desteği sağlanıyor.

Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisiyle hayvan alımı, sigorta, yem, yakıt, ilaç ve kira gibi giderlerinizi ödeyebilirsiniz. Yatırım kredilerinde ise ahır ve ağıl yapımı için destek kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası hayvansal üretimi desteklemek için hayvancılıkla uğraşan kişilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlıyor. Banka yetiştiricilere 15 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlarken, yatırım döneminde bu kredilerde %75 faiz indirimi yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra kredi işletme döneminde verilen kredilerde de %75 faiz indirimi uygulanmaktadır. Tarımsal kredi senelik faizleri yeni düzenleme sonrası %9’a indirilirken senelik faiz üzerinden de faiz oranı yapılan %75’lik indirimle faiz oranı %6,75 oluyor.

Ziraat Bankası koyun kredisi şartları

3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla Ziraat Bankası düşük faizli yatırım kredi vereceğini duyurdu. Söz konusu krediden faydalanmak için istenen şartlar ise şu şekildedir.;


İşletmenin gerçek veya tüzel kişi olması,

İşletmeni Zİraatçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması,

İşletme sahibi yardım için şahsen başvurmalıdır.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’nın ortak olarak hazırladığı projeyle çiftçiler üretimlerini arttıracak. Söz konusu finansman desteği başvuruların kişilerin gelir belgesi, bilançolar, teminatlar, kredi notu ve kredi sicil etkili olmaktadır.

Ziraat Bankası 50-100 koyun kredi hesaplama

Ziraat Bankası koyun kredisi kapsamında 2020 yılında ne fazla 15 milyon TL kredi vermektedir. İşletmelere %75 faiz indirimi uygulanmaktadır.

50 baş koyunu olanlar için bir hesaplama yapacak olursak, bir koyunu 1.000 TL olarak ele alalım. Banka 50 bin TL kredi verir. 50 bin TL kredide banka senelik %9 faiz uygularken, yapılan faiz indirimiyle bu oran %6,75’e düşmüştür. Buna göre verilecek aylık taksit ödemeleri şu şekilde olacaktır;

  • 12 ay vadede aylık 4.225,40 TL,
  • 18 ay vadede aylık 2.835,13 TL,
  • 24 ay vadede aylık 2140,05 TL,
  • 36 ay vadede aylık 1.445,09 TL,
  • 48 ay vadede aylık 1.097,72 TL,
  • 60 ay vadede ise aylık 889,40 TL ödeme yapılır.

100 baş koyun için hesaplama yapılacak olursa yine aynı tutarları ele alarak değerlendirme yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 01:07
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