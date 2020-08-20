Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel ihtiyaç kredisi 2. faz ödemeleri yapılacak mı?

Kamu bankaları tarafından verilen temel ihtiyaç kredisi kampanyasında ikinci faz ödemeleri başlıyor. İhtiyaç kredilerinin ilk etabında pek çok kişi bankalardan ihtiyaç kredisi alamamıştı. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisinde bütün vatandaşların talebine karşılık verilemediğini belirtti. Aydın Ağaoğlu, krediden yararlanamayan 4 milyondan fazla kişinin 2. Faz başvuruları için beklediğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla kamu bankaları tarafından çeşitli kredi kampanyaları başlatıldı. Kamu bankaları salgın sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla yüzde 0,49 faiz oranı ve 6 ay ertelemeli ödeme planıyla kredi vermeye başladı. Ayrıca kredi üst limiti 10 bin TL olarak belirlendi. Ancak krediye başvurunun fazla olması pek çok kişinin mağdur olmasına neden oldu.

Temel İhtiyaç Kredisi 2. Faz Ödemeleri Yapılacak Mı?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankalar tarafından KGF garantisi ile verileceği söylenen krediler için verilen sözün tutulması gerektiğini ve kara liste ve sicil bozukluğundan dolayı pek çok kişinin krediden yararlanamadığını vurguladı. Ağaoğlu şu ana kadar 7 milyon kişinin temel ihtiyaç kredisine başvuru yaptığını ve sadece 4 milyon kişiye geri dönüş yapıldığını belirtti.

Aydın Ağaoğlu temel ihtiyaç kredisine 10 bin TL için başvuru yapan kişilere 3 bin TL verildiğini belirtti ve bu kişilere daha kapsamlı bir kredi verilmesi gerektiğini ifade etti. Ağaoğlu 2. Faz destek kredisi ödemelerinin yapılması gerektiğini ve 10 bin TL için başvuru yapıp 3 bin TL verilen kişilere öncelik verilmesi gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs sürecinde temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan pek çok kişi mağduriyet yaşadı. Herkese istediği miktarda krediler verilmezken başvuru yapan kişilere de dönüş yapılmadı. Krediye başvuru yapıp halen onay bekleyen milyonlarca kişi var. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından temel ihtiyaç kredilerinde ikinci dönem ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi.