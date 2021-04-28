Ziraat Bankası halka arz başvuruları ne zaman başlıyor? Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı onaylandı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise Ziraat GYO halka arz tarihlerini, hisse fiyatını ve borsa kodunu merak ediyor. İşte merakla beklenen Ziraat GYO halka arz tarihleri, pay fiyatı ve borsa kodu…

Ziraat GYO halka arz pay fiyatı

SPK’nın haftalık bülteninde yapılan açıklmaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye arttırılmasından dolayı ihraç edilecek 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka sunulacaktır.

Ziraat GYO talep toplama tarihleri ve borsa kodu

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) hisselerinin halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Ziraat GYO başvuru kanalları nedir?

Ziraat yatırım müşterileri halka arz taleplerini, Ziraat yatırım kanallarından, Ziraat yatırım e-şube, Z-borsa mobil uygulaması (android,ıos), Ziraat trader mobil uygulaması (android, ıos), 0850 22 22 979 numaralı ziraat yatırım müşteri iletişim merkezi, Ziraat bankası kanallarından, Ziraat bankası intenet şubesi ve Ziraat mobil “ yatırım/ halka arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Ziraat GYO halka arz hangi banka tarafından yapılıyor?

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.



Ziraat halka arz detaylı bilgi içi: https://ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/6fde7fc9-df4c-4b1a-9c3a-55b112b509dd.pdf